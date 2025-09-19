Suscribete a
El asedio de Hacienda a las grandes fortunas apenas logra resultados

Pese a que el número de actuaciones sobre el colectivo prácticamente se ha triplicado, el fraude que se detecta lleva estancado desde hace seis años

Montero moviliza a la Inspección contra los traslados irregulares de contribuyentes a otras comunidades autónomas

La ministra de Hacienda, María Jesús, durante su intervención en un foro
La ministra de Hacienda, María Jesús, durante su intervención en un foro EFE
Bruno Pérez

La primera y única vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asistió al congreso anual que celebran los inspectores de Hacienda del Estado, en el año 2019, lo hizo para presumir de que el trabajo de la Agencia Tributaria había logrado detectar ... la presencia de grandes fortunas españolas en 600 sociedades inmobiliarias situadas en el extranjero. El asunto no suponía ninguna irregularidad fiscal en sí mismo, salvo que los rendimientos obtenidos no hubieran sido declarados, pero ayudaba a apuntalar un relato gubernamental que desde el minuto uno del aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa había puesto a los grandes contribuyentes en el punto de mira de las autoridades tributarias.

