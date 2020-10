PSOE y Podemos cierran un acuerdo sobre alquileres y el IMV para poder presentar el Presupuesto hoy La regulación de los alquileres se pondría en marcha en cuatro meses y se facilitará el acceso al ingreso mínimo vital

Apurando al último minuto. Entre órdagos y tensiones en las últimas horas, PSOE y Unidas Podemos han logrado cerrar un acuerdo que permitirá presentar los Presupuestos este martes. Desde ambas partes se confirma que finalmente el proyecto sí se podrá presentar hoy.

Finalmente se ha logrado llegar a un acuerdo, sobre el que hoy se conocerán los detalles, para regular los alquileres en un plazo de cuatro meses y para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital. A la espera de conocer los detalles, dilatar cuatro meses las medidas para intervenir el mercado del alquiler significa una cesión in extremis de Pablo Iglesias para poder salvar el acuerdo. Se desarrollaría a través de la Ley de Vivienda que ya prepara el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El acuerdo ha llegado después de horas de intensa negociación entre los equipos de la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. PSOE y Unidas Podemos han estado trabajando con intensidad todo el fin de semana y hoy para llegar consensos en las materias de disensión.

Los acontecimientos se han precipitado desde la mañana de este lunes. Pedro Sánchez presionaba anunciando que hoy presentaría el proyecto de Presupuestos. Una fecha con la que se trabajaba en el calendario político y periodístico. Pero que, rápidamente, era puesta en cuestión por los socios del Ejecutivo.

Iglesias quería dejar su impronta en los Presupuestos y UP presionó en las últimas horas todo lo posible para intentar que el PSOE cediese en la intervención del precio de los alquileres en las zonas tensionadas y en mejorar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

A pesar del anuncio del presidente del Gobierno de que hoy se presentarían los Presupuestos, manifestado durante la XXIII Conferencia de Presidentes, fuentes de UP no cedieron al pulso y advirtieron de que en ese momento no se había cerrado “todavía” un acuerdo “para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros».

En el entorno de Iglesias subrayaron que si no se resolvían los escollos en materia de alquiler no se podrían presentar las cuentas. El PSOE insistía en que la limitación del alquiler se contemple en la Ley de Vivienda que elabora el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.

Pero UP siguió apretando hasta lograr a estas horas del día el acuerdo del que, señalan, hoy se conocerán más detalles. UP también había defendido el aumento del IRPF y Patrimonio a las rentas más altas, aunque los socialistas han pedido más tiempo para realizar reformas fiscales.