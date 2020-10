Iglesias amaga con no sellar el acuerdo para intentar dejar su huella en los Presupuestos a toda costa Fuentes de UP señalan que «no se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros»

Salvo sorpresa de última hora, el Gobierno de coalición presentará mañana en el Consejo de Ministros el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. La sorpresa está dentro del propio Ejecutivo de coalición. Porque desde Unidas Podemos (UP) se insiste todavía en que el borrador sigue sin estar cerrado como para presentarse. Dosis de suspense en un acuerdo que, no obstante, nadie apuesta por que no se produzca.

Desde hace semanas se viene manejando la fecha del 27 de octubre como el momento en el que el Gobierno presentaría el proyecto de las cuentas. PSOE y UP intentan lidiar con algunos desacuerdos y el texto lleva retrasándose desde que empezó a negociarse a comienzos de septiembre. Se daba por hecho que para este martes los socios habrían llegado a un consenso pero por el momento no es así.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hoy durante la XXIII Conferencia de Presidentes su disposición de cumplir con esa fecha y presentar el proyecto. Aunque en realidad se trataba de una forma de presionar al socio minoritario en Moncloa.

Algo que se entendió horas después cuando fuentes de UP transmitieron que «no se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros». Muy tajantes. Porque Iglesias quiere dejar su impronta en los Presupuestos.

UP está apretando en las últimas horas para intentar que el PSOE ceda en la intervención del precio de los alquileres en las zonas tensionadas y mejorar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Dos medidas estrella de UP en el Gobierno; dos puntos de discordia con el PSOE.

En el entorno de Iglesias subrayan que si no se resuelven no se podrán presentar las cuentas. Pero el PSOE insiste en que la limitación del alquiler se contemple en la Ley de Vivienda que elabora el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. UP también había defendido el aumento del IRPF y Patrimonio a las rentas más altas, aunque los socialistas han pedido más tiempo para realizar reformas fiscales.

Freno al acercamiento a Ciudadanos

Pese al desigual peso de PSOE y UP en la conformación del Gobierno, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, exigió en septiembre una negociación previa en la coalición antes de explorar ningún acuerdo con otras fuerzas parlamentarias. Lo que constituía un cortafuegos a Ciudadanos (Cs), con quien durante el verano la parte socialista había mantenido contactos muy prometedores, y con avances concretos, de cara a un pacto presupuestario.

El líder de UP truncó esa intentona y planteó con éxito una negociación previa en la que sus equipos iban a plantear propuestas que sobrepasaban el ámbito competencial de sus ministerios. Algo que ha generado malestar en varios ministros socialistas concernidos.

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han estado trabajando con esfuerzo el fin de semana y hoy para encontrar conformidad en las materias de disensión.Conversaciones que fueron generando tensiones.

Podemos ha hecho importantes renuncias, limitando por ejemplo sus exigencias en lo relativo a una reforma fiscal de calado que el Gobierno ha pospuesto hasta, como mínimo, 2022. Pero fuentes gubernamentales explicaban esta tarde que el vicepresidente Iglesias y su equipo no están dispuestos a ceder fácilmente sin conseguir al menos dejar su huella en el ámbito de los alquileres y del IMV.