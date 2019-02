El PSOE también usa el Parlamento como altavoz electoral Duro ataque de la oposición por llevar al Pleno la abolición de la prostitución

Paloma Cervilla

El Gobierno ha decidido utilizar el Congreso como altavoz para vender sus primeros mensajes electorales y entrar de lleno en campaña. Dos plenos dan para mucho y, sobre todo, para colocar mensajes de marcado carácter social, desde una tribuna con la que puede hacer guiños a la izquierda. Unas iniciativas que morirán con el fin de la legislatura, pero que habrán conseguido tener un eco mediático hasta que el 5 de marzo se disuelvan las cámaras.

Los socialistas tienen tiempo para ofrecer propuestas como la del tercer género, el no binario, reclamado por Podemos; reformas legislativas para ceder competencias de violencia de género a los ayuntamientos e incluso que éstos tengan la capacidad de decidir quién es víctima de violencia de género. Sin olvidar una de las prioridades más importantes del Gobierno de Pedro Sánchez, como es el anteproyecto de ley de reforma educativa, que aprobó el Consejo de Ministros en su reunión del pasado viernes. Precisamente hoy, la ministra podrá vender su ley en la interpelación del Grupo Popular.

Prevención y persecución

Ayer, los socialistas tuvieron que aguantar el chaparrón de críticas a su estrategia electoralista, al incluir en el orden del día del Pleno una proposición no de ley (PNL) para erradicar la prostitución. Una iniciativa que fue aprobada por 231 votos a favor y 110 abastenciones. La diputada del Partido Popular, Carmen Quintanilla, abrió el fuego al afirmar que «no es el momento de hacer campaña electoral y de meter un debate, que no era necesario».

Igualmente, la parlamentaria de Ciudadanos, Patricia Reyes, aseguró que es «un tema muy serio y no de cinco minutos para su campaña electoral». Y Podemos, que negoció hasta el final y no le aceptaron su enmienda, acusó al PSOE de «traer una PNL en el tiempo de descuento, utilizando una vulneración de derechos humanos con fines partidistas», según señaló la diputada Sofía Castañón. El PNV le recriminó al PSOE que «abordará de refilón el tema de la trata de seres humanos. No se puede dejar un tema tan profundo para el último minuto».

En el texto, que se votó ayer, se instó al Gobierno a «promover la abolición de la prostitución» y, para ello, propuso dos medidas. Por una parte, «impulsar la aprobación de una ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual». Por otra parte, impulsar un nuevo Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.