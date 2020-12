El presidente Gual se despide de Caixabank tras aprobar los accionistas la fusión con Bankia Ambas juntas han dado ya luz verde a la operación. Ahora deberán recabar el visto bueno de los supervisores

Daniel Caballero SEGUIR Madrid Actualizado: 03/12/2020 13:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Día de despedidas en Caixabank... pero también de celebración por haber aprobado en junta de accionistas la fusión con Bankia. Jordi Gual, actual presidente de la entidad de origen catalán, ha dicho adiós tras cuatro años en el cargo y deja el camino libre para que la dupla José Ignacio Goirigolzarri-Gonzalo Gortázar dirijan (más este segundo) el banco resultante.

«Esta será mi última intervención en una junta como presidente de CaixaBank», ha señalado Gual en su intervención. Y ha añadido: «Me gustaría transmitirles, al consejero delegado y a todo el nuevo equipo, y también a todos ustedes, señoras y señores accionistas, mis mejores deseos para esta etapa apasionante que estamos a punto de iniciar. Por mi parte, seguiré contribuyendo, en todo lo que esté a mi alcance, para servir a este gran proyecto». Unas palabras que, como ha confirmado ABC, son su avance de despedida de la entidad.

Era un secreto a voces que el actual presidente de Caixabank no iba a continuar en el banco resultante. Hasta ahora no se había hecho oficial su salida, pero ya no hay lugar a dudas. Llama la atención, también, que Gual ha rendido homenaje a su predecesor y actual dirigente del accionista mayoritario, la Fundación La Caixa: Isidro Fainé. Un pronunciamiento destacable, teniendo en cuenta que fue este último quien decidió echar a Gual a un lado, según fuentes financieras. Este último verano se puso en evidencia su falta de sintonía por distintos motivos, lo cual se solucionó con su marcha en la futura entidad.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado, será el primer ejecutivo del nuevo banco. Y así se ha pronunciado, poniendo en valor que el nuevo Caixabank «será una entidad fuerte, bien provisionada y bien capitalizada». Avala al 100% la operación, y recuerda que todavía quedan por recabarse las autorizaciones de los supervisores, después de que las juntas de ambos bancos hayan dado el visto bueno a la unión.

Ajuste de personal en 2021

Al contrario que Goirigolzarri, presidente de Bankia y futuro presidente de Caixabank, este sí que hizo referencia en su discurso inicial al ajuste de empleo que vendrá a partir del primer trimestre e 2021, cuando se espera la ejecución legal de la fusión por absorción. «Estamos trabajando en cuantificar el excedente de plantilla y en las fórmulas más adecuadas desde el punto de vista empresarial y también personal», ha comentado Gortázar, al tiempo que destacaba que se hará, en todo caso, con la máxima colaboración sindical. Fuentes financieras apuntan a que tendrán que salir no menos de 6.000 trabajadores y un máximo de 10.000.

Así las cosas, el CEO de la firma financiera ha destacado que junto a Bankia lograrán aumentar los ingresos y reducir los gastos, ganando en eficiencia y mejorando la rentabilidad. «Respecto a los mayores ingresos, se producirán en su mayor parte -aunque no exclusivamente- en productos y servicios asociados al negocio asegurador y especialmente en el ahorro a largo plazo, que incluye los fondos de inversión, los seguros de ahorro y los planes de pensiones». Con respecto al ahorro de costes, ha señalado que «estos se producirían tanto por racionalización de gastos generales como por la posibilidad de operar la entidad resultante con una estructura menor a la suma de las dos entidades. Estos ahorros, que calculan que serán de 770 millones, equivaldrán al 42% de la base de costes de la absorbida en el ejercicio 2019, «en línea con los de otras operaciones de integración». En el caso de los ingresos se espera lograr un incremento de 290 millones.

«Para alcanzar estos ahorros va a ser necesaria una inversión en una reestructuración cuyo coste global se ha estimado en 2.200 millones de euros, pero que podemos compensar con capital propio de la entidad combinada y que se rentabiliza en un plazo relativamente corto, ya que equivale a menos de 3 años de los ahorros anuales previstos», ha reseñado Gortázar. Dentro de ese montante estará el coste del ajuste de personal que tendrá que llevarse a cabo.

El ahorro de costes será de 770 millones y el incremento de los ingresos de otros 290 millones

Asimismo, el consejero delegado ha señalado que calculan que en 2022 la rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) mejorará en uno o dos puntos porcentuales respecto a seguir en solitario. Para ese año, pese a la incertidumbre actual, calculan que ese ratio estará en en el entorno del 8%, mientras que el beneficio por acción habrá mejorado un 28% en comparación a si no se fusionaran. En el caso de Bankia, según dijo Goirigolzarri este martes, las ganancias para los accionistas ascenderían al 70%.

Durante el turno de intervención de los accionistas, entre reivindicaciones sindicales, uno de ellos pidió a Gortázar no desligarse de Cataluña, con un tono muy vehemente. «Tengo un despacho fantástico en Barcelona y lo voy a mantener», ha señalado el consejero delegado, al tiempo que añadía que su presencia está garantizada en la Ciudad Condal, Madrid y Valencia. La sede social estará en la capital del Turia, y habrá dos sedes operativas en Barcelona y Madrid, siendo esta última la principal, según confirmó ABC.

Así las cosas, todos los trámites internos ya están pasados tanto en Bankia como en Caixabank. Ahora «solo» falta el visto bueno de los supervisores, para lograr ejecutar la unión en el primer trimestre del año que viene y alcanzar la integración tecnológica a finales de 2021.