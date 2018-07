Dos personas fallecen cada día en accidentes laborales Entre enero y mayo se registraron 541.098 accidentes, un 1% más que en el mismo periodo de 2017

En los cinco primeros meses del año 250 trabajadores y trabajadoras han fallecido en accidentes laborales en España, cuatro más que en el mismo periodo de 2017, lo que supone un aumento del 1,6%. De ellos, 205 ocurrieron durante la jornada de trabajo (lo que representa un 1% más) y 45 fueron «in itínere» -desplazamientos del domicilio al trabajo o viceversa- (un 4,7% más).

En total se registraron 541.098 accidentes laborales, un 1% más respecto al mismo periodo del año anterior. De ellos, 245.922 causaron baja (un 3,5% más). Cada día, dos personas fallecen por un accidente laboral, 11 sufren un accidente grave, 1.391 un accidente leve y 1.954 un accidente que no causa baja, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Desglosando los fallecimientos ocurridos durante la jornada laboral, por sectores de actividad, hasta el mes de mayo, encontramos que hubo 113 muertes en el sector servicios, donde más se han incrementado los fallecimientos con 15 más que en los primeros cinco meses de 2017, lo que supone un aumento del 15%. En el resto de sectores se produce un descenso de la mortalidad. Sin embargo, el número de fallecidos sigue siendo muy importante ya que hay 40 fallecimientos en industria, 29 en construcción y 23 en el sector agrario.

Las causas más frecuentes de muerte por accidente laboral siguen siendo los infartos o derrames cerebrales (con 101 fallecimientos) y los accidentes de tráfico (con 84). El resto se debe otras causas.

Otros elementos estadísticos a tener en cuenta es que el 70% de los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral afectaron a varones, y que el perfil de edad más afectado ha sido entre los 35 y 54 años (un 58,4% de los trabajadores tenían esa edad). Además, los trabajadores en ese tramo de edad son los que sufren más accidentes mortales (122, en los primeros 5 meses del año), según UGT.

Por sectores, la industria manufacturera sigue siendo la actividad con mayor número de accidentes con baja, 41.105, seguida de comercio, con 29.580, y construcción con 26.010. Este sindicato subraya que «está demostrado que la temporalidad va de la mano de la siniestralidad laboral, los trabajadores temporales sufren una falta de formación e información en materia de riesgos laborales, esencial para garantizar su seguridad y salud en el trabajo. Además, pueden llegar a asumir riesgos que quizá los trabajadores indefinidos no asumirían por temor a perder su puesto de trabajo».

UGT vuelve a denunciar «esta alarmante y preocupante situación, que revela que la seguridad y salud en el trabajo sigue siendo una cuestión de segundo orden, no solo para las empresas sino también para algunas Administraciones». En este sentido, UGT exige «actuar ya, persiguiendo y sancionando a aquellas empresas que no cumplen con la normativa en prevención de riesgos laborales y, exige nuevas políticas de empleo que genere un empleo estable y justo donde no se ponga en riesgo la salud y seguridad de las personas trabajadoras».