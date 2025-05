Ayer pasó desapercibida la noticia. Seguro que a sabiendas, como todo lo que hace este Gobierno regado de opacidad. Aprovechando que el 'asunto Casado' lo acapara y lo tapa todo y agazapada tras el resto de medidas aprobadas en Consejo de Ministros, con el ... superfondo del ministro Escrivá de protagonista. A saber: el Estado sumará más poder en Indra, cuya actividad es clave por ser uno de los ejes estratégicos para captar fondos : digitalización. Y encima, apuntaba, estratégica, para dar pocas explicaciones públicas. Por ello, el Gobierno autorizaba ayer de tapadillo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) incremente su participación en el capital social de la compañía. Un movimiento por el que el holding público pasará a ostentar el 28% del accionariado de la empresa, frente al 18,75% que tenía en cartera hasta ayer mismo. Eso sí, ahora lo llaman «darle estabilidad accionarial». Léase echarle el guante y hacerlo con dineros públicos. Esto es lo que va entre el dicho y el hecho por el Gobierno de Sánchez con Indra desde que diera su golpe de mando en mayo de 2020, cuando 'retiró' de la presidencia de la multinacional española a Fernando Abril Martorell imponiendo el nombramiento de Marc Murtra, hombre del PSC, próximo a Miquel Iceta, exjefe de gabinete del Ministro Joan Clos. Pues eso.

Y es que este Gobierno con este turbio movimiento utiliza a la Sepi para pagar la fiesta y ampliar la presencia en la estructura de capital de una compañía, no lo olviden, estratégica, lo suficiente para revestir a un consultor de tercera división en el presidente, de momento no ejecutivo -todo se andará- de la compañía. Eso sí, Murtra ya no tendrá que mediar entre los dos CEO, que estaban a tortas por cierto, porque ahora solo deberá rendir cuentas al jefe, Sánchez claro, que está convenientemente asesorado por auténticos pilotos de maniobras orquestales en la oscuridad, alguno sentado en el consejo de una gran operadora española, que además aprovechaba a su vez la medida para poner su propia pica en la tecnológica situando a su compadre de confidencias en la silla de DirCom (a Sergio Sánchez, quien fuera durante una larga etapa director de comunicación del CNI), premonición de la que se le viene encima a una compañía que entre todos la ocuparán y ella sola se rendirá.

Y decía, que para completar la balodronada, la acción de estabilidad accionarial se produce aprovechando que el PP está fuera de juego y no hay voces críticas públicas que puedan advertir a Bruselas del destino de sus queridos fondos Next Generation. Europa les ha dado la mano y la 'tropa' sanchista le ha tomado el brazo. Y a todos los demás, el pelo. De momento, el señor Mercados reacciona: Indra ha caído en Bolsa casi un 10%.

En definitiva, la debacle del primer partido de la oposición ha sido vista por los habitantes de las aguas residuales socialistas como una oportunidad de oro para hacerse de ídem . Ahora o nunca es el grito de guerra de una panda que lleva tiempo urdiendo cómo hincarle el diente a las empresas del Ibex, cuanto más estratégicas mejor, ya sea poniendo peones y estómagos agradecidos como en Indra , o renovando como consejeros 'ad eternum' de sus poltronas a socialistas históricos de pro y creídos en sí mismos como hombres de paz. Por cierto, ¿cuántos años llevan algunos como consejeros? ¿Y esas categorías en las que revolotean es compatible con el buen gobierno corporativo? Interesantes preguntas de las que habría que dar cumplidas respuestas a falta de una oposición que tome la palabra.

En la mente de muchos tras la maniobra y a la espera de nuevos y similares movimientos: influencia, poder, pasta, agencia de colocación… PSOE en vena. El viejo PSOE a la carga, y a la carrera por conquistar objetivos empresariales y poner peones en poltronas bien remuneradas, además de garantizar la continuidad de las que ya tienen, aprovechando que los guardias han decidido liarse a tortas entre ellos. A tortas por un silbato que ya veremos si chufla. Porque aquí, de momento, el único que sigue pitando es Sánchez y su tropa. Y el resto de españoles, mientras tanto, pendientes del terremoto en el Partido Popular. Por cierto, apunten: con el control sanchista en Indra, ahora sí, a zamparse ITP para agradar al PNV. Dicho queda. Sánchez va camino de ganar el partido por incomparecencia del rival.