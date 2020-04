La gran empresa, en manos de Don Felipe y su buen hacer con Trump

María Jesús Pérez SEGUIR Madrid Actualizado: 05/04/2020 02:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La salud es lo primero. Totalmente de acuerdo. Después, nos ocuparemos de la economía. De lo que quede de ella. Porque el «mientras», está siendo un auténtico desastre. De hecho, las medidas económicas puestas en marcha por decreto -de lo menos adecuado y democrático para regular nada- van directas a destruir la línea de flotación del tejido empresarial español, y no a prepararlo tras el confinamiento para retomar la actividad con garantías de éxito. Como dicen hoy nuestros empresarios -pequeños, medianos y grandes-, casi bajo el mismo mantra, «nos ponemos al servicio del Gobierno para trabajar en la preparación de una salida progresiva de la crisis para todos los sectores económicos y reiteramos nuestro convencimiento de que las empresas españolas formamos parte de la solución»....

Me temo que con las medidas tomadas, y conocidas las cifras de paro, ERTE, caos en la gestión de las ayudas, etc, etc, como no queden empresas, sean del tamaño que sean, no sé qué solución económica vamos a tener como país. Poca verdad denoto detrás de cada explicación mitinera en cada una de las medidas que propagan. Porque más que anuncios es propaganda barata.

Y es que este Gobierno, cada vez más escorado a la izquierda de la izquierda, no termina de entender que un engaño necesita otros muchos, y por eso todo el edificio es una quimera. Sánchez ha fundado su plan en el aire y necesariamente caerá a tierra. Pues... ¡ya se empiezan a ver enormes piezas políticas estrelladas contra el suelo! Meridiano queda ya de hecho que una de las últimas en hacerse añicos contra el pedernal de la política global ha sido la cacareada decision de cerrar la actividad económica exterior de la noche a la mañana. Por supuesto, a golpe de decreto y compulsada por el portero de librea Miguel Ángel Oliver y sus ruedas de prensa con derecho de admisión, una suerte de periodismo de amiguetes, con matón de discoteca a las puertas del derecho a la información. Y esto con ABC señor presidente y cía... ¡NO! Sin libertad de prensa, no hay democracia que valga.

Pero, claro, es salir del ala oeste del patio monclovita y toparse con que tus derechos terminan justo donde empiezan los de los demás. Y, sobre todo, cuando al otro lado de la acera se encuentra, por ejemplo, Donald Trump, la primera potencia mundial con cara de pocos amigos. Porque Sánchez, cuando pegó el cerrojazo y tentetieso a la economía patria para contentar Pablo Iglesias, ha intentado dejar desabastecido, entre otros, al mismísimo ejército de los EE.UU.

Huelga decir, pero lo digo, que las decisiones de aficionados ya se han traducido en distintos aldabonazos en la puerta de La Moncloa por parte de los servicios diplomáticos norteamericanos, que hartos ya de leerle la cartilla a quien no muestra el más mínimo propósito de enmienda han optado por hacerle ver que lo que está en juego va mucho más allá que la efectista trapisonda de Iván Redondo y su gamberradas de «agitprop». Que lo que está sobre la mesa es la continuidad de los contratos a largo plazo del tejido exportador español, que se vería comprometido de manera crítica si ahora se suspende la actividad total por parte de España. Nadie tuvo en cuenta que otros países también tienen sus servicios esenciales. Y ahí no puede dar al botón de «evitar preguntar» el inefable Oliver y su plasma. Es otra liga. ¡Con la primera potencia mundial se han topado!

Y como no hay mayor venganza que el olvido, la Administración Trump ha decidido que esto se debe arreglar entre mayores, por ello cada vez es más fluido el diálogo con Don Felipe, nuestro REY pese a quien le pese, último asidero de una clase empresarial e intelectual que se siente más huérfana que nunca. Lo esencial debe ir primero.

EE.UU. pues, tramsmitió a nuestro monarca -a Sánchez ya, ni agua- que mucho cuidado con parar los sectores exportadores, y ese olvidado detalle de que se deben seguir fabricando productos para sectores estratégicos de su país, como Defensa o infraestructuras. Si los para, vayámonos olvidando para siempre de la actividad exportadora.

Y hete aquí que recoge el guante una cada vez más incómoda en el seno de un podemizado Gobierno a más no poder, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, rescatada de una salida en falso con un simple guiño fotográfico el pasado lunes por el mismísimo Don Felipe, con el firme objetivo de sacar al sector exportador del cerrojazo y como última trinchera contra las nacionalizaciones y las agresiones corporativas de otros países.

Mientras, Sánchez sigue a la busca y captura de un líder corporativo que se eche a la espalda el peso de España y proclame por Europa los aciertos de un Ejecutivo resquebrajado y que hacee poco caso de lo que importa mucho. Ardua tarea por mucho que hayan incorporado al discurso oficial un par de elogios a la gran empresa por cada rueda de prensa. Algunos deberían tener presente que los sinsentidos nunca llegan a viejos.