El libro de economía para niños que Podemos tilda como «escalofriante» La formación de Pablo Iglesias critica un manual que enseña a los niños de primaria conceptos como la inflación y métodos básicos de ahorro e inversión

En España, casi la mitad de la población no tiene un conocimiento básico sobre economía. Así lo corroboraba la encuesta que presentó el Banco de España y la CNMV el pasado mes de mayo. En ella se constataba por ejemplo que solo el 58% de los ciudadanos residentes en España comprende el concepto de inflación; el 46% sabe qué es el interés compuesto; y el 49% en qué consiste la diversificación del riesgo. Además, también se mostraba que había una brecha entre la educación de hombres y mujeres de 10 puntos.

En ese sentido, la escritora María Jesús Soto Barragán ha publicado el libro educativo «Mi primer libro de economía, ahorro e inversión». En él, se enseña, a través de los niños protagonistas del libro, Nico y Carol, conceptos básicos como el IPC o consejos de ahorro e inversión.

Según la descripción del manual en Amazon, donde encabeza la lista de ventas, con él se podrá aprender «cómo nacieron los primeros billetes y monedas, pues el dinero no cae del cielo y ganarlo o perderlo tiene sus riesgos y no siempre la misma rentabilidad. Qué es ahorrar e invertir, cómo se elabora un presupuesto y qué profesionales nos ayudan a invertir bien y evitar que el monstruo de la inflación se coma nuestros ahorros. Mediante explicaciones sencillas, ejemplos, curiosidades, tiras cómicas y unas magníficas ilustraciones, comprenderás palabras que escuchas a tus padres o en la radio, que lees en prensa, libros e internet, y que ahora no sabes qué significan».

La escritora nacida en Santa María del Páramo (León), con el fin de que los colegios de la comunidad cumplan con el plan curricular impuesto, ha donado 9.000 ejemplares a la Consejería de Educación. Igualmente, se ha ofrecido para dar cursos de formación a los profesores, ya que deben ofrecer conociemientos sobre educación financiera.

Sin embargo, este material educativo ha encontrado fuertes de críticas por parte de Podemos. En concreto, en un vídeo subido a la red social Facebook, la diputada del partido por Castilla y León Lorena González Guerrero tilda del manual como «escalofriante»

La diputada de la formación morada se muestra escandalizada con los contenidos del libro, los cuales los recita literalmente en el vídeo. «Dice a nuestros niños y nuestras niñas que en países como EE.UU. o Alemania muchos como ellos tienen su pequeño trabajo durante sus vacaciones a cambio de dinero que muchos deciden ahorrar», explica. Pero continua diciendo que al final el libro comenta que lo importante al final no es ahorrar, sino invertir. «¿Y qué significa invertir?», continúa, «es prestárselo a alguien durante un tiempo para que me lo devuelvan en un tiempo con una cantidad adicional, es decir, el beneficio».

Además, critica la forma que explica la inflación (calificada como «el monstruo de la inflación» en el libro). «No pone a las pensiones como ejemplo, sino que la protagonista se quiere comprar una bicicleta. Ella sabe su precio, por lo que empieza a ahorrar, pero cuando tiene el dinero necesario esta ya ha subido de precio», comenta. «Si Carol hubiera invertido su dinero problablemente a la hora de comprar la bicicleta hubiera tenido el dinero necesario».

Asimismo, termina denuciando que «esto es lo que quiere el consejero de Educación para nuestros niños y niñas, que busquen su primer empleo desde pequeños, porque tienen que ser productivos, en vez de asumir valores y socializar con los demás».