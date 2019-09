¿Qué hacen los supermercados españoles con la comida que no se vende? Un 83% de las compañías de gran distribución ya cuenta con una estrategia para tratar los productos que no se venden, según Aecoc

Seguir Teresa Sánchez Vicente @TeresaSV Actualizado: 29/09/2019 02:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Alguna vez se ha preguntado qué pasa con la comida que no se vende en el súper de al lado de su casa? Lo cierto es que, aunque no se lo crea, cabe la posibilidad de que en este establecimiento se tiren a la basura un porcentaje menor de productos que en su domicilio. De hecho, el sector de la distribución es responsable del 5% del desperdicio frente al 42% que se registra en los hogares. Dentro de los supermercados, la mayor parte de los alimentos que se estropean y no se pueden «reciclar» son frescos, con una tasa de desperdicio del 2,05% en esta categoría, según se extrae del informe «Gestión del desperdicio alimentario en la gran distribución» elaborado por Nielsen y Checkpoint en colaboración con Aecoc. Y puede que usted también tenga algo de culpa en este asunto, ya que las empresas de distribución participantes revelan que la mayor pérdida, un 75%, se produce durante la «manipulación de los productos por parte de los consumidores», mientras que un 33% lo achaca a deficiencias en el transporte hasta los puntos de venta.

«Nuestro sector basa su rentabilidad en la eficiencia y el control de costes. Y el desperdicio es un coste que no beneficia a nadie» (García Magarzo, Asedas)

Además, en el mencionado estudio se constata una mejora de la gestión en este campo. Así, el 67% de las cadenas consideran que el desperdicio generado con su actividad es menor o mucho menor que hace tres años y un 83% de las compañías de gran distribución ya cuentan con una estrategia para tratar los productos que no se venden. En concreto, un 12% de los excedentes se destinan a la donación, por un 29% que se recupera o se recicla y un 59% acaba en manos de un gestor de residuos autorizado, es decir, en la basura. Este porcentaje de alimentos no pueden ser aprovechados porque las cadenas «encuentran serias dificultades para la donación de productos como carne y pescado, que exigen condiciones óptimas de transporte y conservación para evitar riesgos de seguridad alimentaria», tal y como se concluye en el informe.

Una buena gestión logística es, por tanto, fundamental para evitar que los alimentos no se aprovechen en su totalidad. «En los supermercados se está haciendo mucho trabajo en este sentido y el principal problema reside en que se encuentrna en medio entre el consumidor y la empresa de fabricación. Se comen el marrón si el cliente no quiere el producto porque ha llegado defectuoso», destaca David Esteller, responsable del Proyecto Aecoc contra el Desperdicio Alimentario. «El súper va en la dirección correcta, pero hay que ver las cosas de una en una. No es lo mismo la logística para transportar una manzana o una pera que la de una rodaja de merluza», puntualiza Esteller.

«El súper va en la dirección correcta, pero hay que ver las cosas de una en una. No es lo mismo la logística para transportar una manzana o una pera que la de una rodaja de merluza», David Esteller (Aecoc)

Para derribar estas barreras, desde la asociación de supermercados Asedas reclaman más ayudas gubernamentales. «La Administración debería revisar la fiscalidad, para favorecer la donación, por ejemplo facilitado que el que done no tenga que soportar el IVA del producto. También se debe apoyar a los bancos de alimentos, para que mejoren sus infraestructuras, tanto de frío, como logísticas, y aproximar los puntos de recogida a las tiendas. Las normas deben permitir, también, que se use la logística inversa para retirar productos de una forma más eficiente, y que los bancos puedan acudir a nuestros almacenes. Eso reduciría el coste e incrementaría las posibilidades de donar», señala Ignacio García Magarzo, director general de dicha asociación, que engloba a Dia o Mercadona, entre otros.

Mientras, las propias empresas de gran distribución se han puesto manos a la obra con los recursos que tienen disponibles. «Los supermercados están desarrollando sistemas más eficientes para ajustar el pedido a la venta real -con nuevas tecnologías-, mejora de las operaciones en tienda, que permiten reducir la merma -como las promociones de fin de jornada o de vida útil del producto- y, sobre todo, incrementado las donaciones. Hoy el 95% de nuestras empresas donan productos a los bancos de alimentos», recuerda García Magarzo.

Ofertas de última hora

Los súper también apuestan por dar salida a la comida que no venden mediante el lanzamiento de ofertas de última hora. «Cada vez más supermercados recurren a sacar estos productos próximos a la fecha de caducidad mediante ofertas a un precio inferior y se les aplica una etiqueta de color que les diferencia del resto, por ejemplo, se hace mucho con arcones de productos que se conservan en frío», explica David Esteller, responsable del Proyecto Aecoc contra el Desperdicio Alimentario. «Por ejemplo, en Mercadona se rebajan los productos con etiquetas de color amarillo para destacar que un precio determinado ha bajado en ese momento», añade Esteller.

En concreto, desde el supermercado dirigido por Juan Roig indican que tienen en marcha «diferentes estrategias que contribuyen a reducir el desperdicio», sobre todo, la donación. «Estos excedentes, cada día más ajustados, son donados desde hace años a diferentes instituciones junto a los productos que no son aptos para la venta, por pequeños desperfectos en el envase, pero sí están en perfectas condiciones para ser consumidos con total seguridad», afirman fuentes de Mercadona.

«En Mercadona se rebajan los productos con etiquetas de color amarillo para destacar que un precio determinado ha bajado en ese momento» (David Esteller, Aecoc)

No obstante, aún queda camino por recorrer y mucho por innovar para encontrar nuevas soluciones para disminuir ese porcentaje que los súper consideran «desperdicio inevitable». Por ejemplo, el que se da en los procesos industriales con las naranjas que se tiran después de hacer zumos. Hay otro desperdicio que se da cuando se estropean los alimentos, por ejemplo, en las pescaderías cuando se calculan mal los pedidos frente a lo que finalmente se vende. «En parte se produce por roturas de envases, defectos de fabricación o circunstancias impredecibles (un apagón, o una inundación). Pero trabajamos también para reducirlo al máximo. Nuestro sector basa su rentabilidad en la eficiencia y el control de costes. Y el desperdicio es un coste que no beneficia a nadie», apunta García Magarzo.

Aplicaciones contra el desperdicio

Con el objetivo de paliar el despercio alimentario, surge la aplicación Too good to go, mediante la cual se conecta a consumidores con restaurantes y supermercados para que los primeros puedan adquir todo lo que se ha quedado en la cocina o en los lineales cuando acaba la jornada, pero a un precio rebajado. «A través de nuestra app se ofrece una solución para dar salida a la fruta y verdura que no se ha vendido al final del día, pero que sigue siendo óptima para consumir a pesar de estar próxima a la fecha de caducidad», explica Adrián Hernández, especialista de Gran Distribución en To good to go.

El valor original de los lotes sorpresa de los restaurantes y supermercados adscritos a la aplicación asciende a 12 euros, pero se vende de media por 3,99 euros. «Aquí todos ganan, los establecimientos y los clientes, porque los primeros dan salida a un producto que iba a cabar en la basura y los segundos, porque adquieren comida de calidad a un precio menor», añade Hernández. «Además, a los establecimiento les da un flujo extra de usuarios y les permite obtener un retorno económico por sus excedentes. Los consumidores cada vez buscan tener más impacto con sus acciones de compra», puntualiza Hernández.