PRÓRROGA DE LOS ERTE Garamendi acusa a Escrivá de «estar en un laboratorio» y éste avisa: «El fin no es el acuerdo» La tensión crece en la negociación de los ERTE a falta de un solo día para que el consejo de ministros extraordinario dé luz verde a la prórroga

Máxima tensión entre los empresarios y el Gobierno en el último día antes de que el Gobierno celebre mañana un consejo de ministros extraordinario para dar luz verde a la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Esta mañana el enfrentamiento entre el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, y el ministro de Seguridad Social, se ha hecho más que evidente en sus respectivas intervenciones públicas. Garamendi ha cargado duramente contra la posición del ministro en una entrevista en Radio Nacional, al que ha acusado de «estar en un laboratorio» y «no estar en la realidad». Escrivá, por su parte, se ha mantenido firme en su posición y ha asegurado en otra entrevista en Onda Cero que el Gobierno está siendo «extraordinariamente generoso» con las exoneraciones y ha tensado un poco más la ya desgastada cuerda de esta negociación: «El fin no es el acuerdo», ha dicho.

Según Seguridad Social, se están planteando exenciones para los trabajadores que se queden en ERTE del entorno del 70 o 60%, frente al 35% de mayo y junio de 2020, un argumento que también defienden otros miembros del Gobierno, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, que apoyan en este caso a Escrivá frente a la postura más cercana a los agentes sociales de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hoy de baja por motivos médicos. Los empresarios, sin embargo, niegan la mayor. Consideran que precisamente la razón de que se mejoraran estos porcentajes de exoneraciones -«No son ayudas, sino compensaciones porque las empresas no pueden llevar a cabo su actividad normal debido a restricciones administrativas», ha insistido Garamendi- fue que se tuvo en cuenta la dureza de la crisis y sobre todo su extensión en el tiempo.

Garamendi ha asegurado, además, que «es menos oneroso» lo que ellos están pidiendo que lo que plantea Escrivá, y ha preguntado con ironía si hay alguien que sea crea que un trabajadores se va a reactivar porque le vayan «a regalar 100 euros». «No, se hace porque la demanda se ha recuperado», ha remarcado. Escrivá, por su parte, insiste en la importancia de que «cale» el mensaje de que las «las cosas van a ir a mejor». «Nos quedan unos 400.000 trabajadores en ERTE y en la vida los incentivos son fundamentales», ha defendido.

El ministro pone de ejemplo también cómo la cláusula de mantenimiento del empleo que llevan implícitos estos esquemas de protección, y que fue un elemento de fricción en las anteriores negociaciones, no está siendo debatida en esta ocasión. No obstante, fuentes de los empresarios aseguran que si esta circunstancia no se ha debatido ha sido porque se acordó que se iba a hablar de una prórroga, «y eso implica no cambiar las reglas de juego acordadas». Algo que, reprenden, sí está haciendo su departamento.