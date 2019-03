Filadelfia prohíbe las tiendas Amazon Go porque no se puede pagar en efectivo El alcalde de la ciudad estadounidense ha lanzado un decreto que obliga a las tiendas minoristas a aceptar el dinero en efectivo

Amazon anunció en 2016 un nuevo modelo de tiendas, llamada Amazon Go, cuya novedad residía en que no contaba con cajeros para realizar los pagos. De esta manera, tampoco se provocaban colas para pagar, ya que todas las transacciones se realizan de forma inalámbrica a través de la aplicación Amazon Go y su cuenta de Amazon. Tras año y medio de pruebas donde solo podían comprar los empleados de la multinacional dirigida por Jeff Bezos, en febrero del año pasado anunció que estas tiendas se abrían al público en general.

De momento estas tiendas se encuentran localizadas en EE.UU. y han tenido una gran acogida. Así, cuenta con tiendas en Seattle, Chicago, San Francisco, mientras que se espera nuevas aperturas en otras ciudades del país americano como Nueva York. Además, no se descarta que en los próximos años esta expansión cruce la frontera estadounidense y llegue a Europa.

Sin embargo, los planes de más aperturas en el país americano se han encontrado con un escollo. Este no es otro que la ciudad de Filadelfia ha aprobado un decreto que obliga a las tiendas minoristas a permitir el pago en efectivo, una opción que no es posible en las tiendas de Amazon Go. De esta manera, Filadelfia sigue los pasos de Massachusetts, que ya hizo lo mismo en 1978. Además, en los próximos meses podría hacer algo parecido Nueva York.

Esta ley está previsto que entre en vigor el próximo 1 de julio y según informa el Wall Street Journal, esta norma no afectará a las tiendas Costco, que requieren membresía, ni a hoteles o compañías de alquiler de automóviles que requieren una tarjeta de crédito o débito como garantía para futuros cargos. Además, a aquellos comercios que infrinjan la ley se les multará con 2.000 dólares.

Amazon pidió una exención para poder abrir una tienda en Filadelfia. Sin embargo, las autoridades le comunicaron que podría operar aquellas tiendas que requieren una membresía para comprar allí, como ocurre con Costco. Sin embargo, Amazon alegó que no se requiere una membresía Prime para comprar en las tiendas de Amazon Go, por lo que parece improbable que logre librarse de la norma.

Aunque hay funcionarios de la cámara de comercio que critican la norma porque atrasará a la ciudad de Filadelfia a adaptarse a las nuevas tecnologías y a modernizarse como el resto de ciudades del país, también hay partidarios que alaban la medida. En concreto, se apoyan en que así no se discriminará a aquellos ciudadanos que no cuentan ni con tarjeta de crédito ni con aplicaicones de móviles de pago.