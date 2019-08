La falta de Gobierno deja en el aire la revalorización de las pensiones para 2020 Los pensionistas aún no saben a cuánto ascenderá su prestación el año que viene

La falta de Gobierno mantiene en vilo a los casi 9 millones de pensionistas que hay en España porque a falta de algo más de cuatro meses para que termine el año todavían no saben cuánto se revalorizará su pensión en 2020. A día de hoy, por la parálisis gubernamental, esta subida sería del 0,25%, como así lo estipula el índice de revalorización que aprobó el Partido Popular en 2013. Esta norma fijaba mediante una cuenta matemática que tomaba las cuentas de la Seguridad Social, y mientras esta saliera deficitaria las pensiones solo podían subir un 0,25%. Una subida que provocaría la pérdida de poder adquisitivo si tal y como se prevé el IPC sube en 2019 hasta más de un 1%.

Desde que se aprobó el índice de revalorización de las pensiones hace ya seis años, los pensionistas no tuvieron muchos problemas con la cuantía con la que se incrementaba su prestación. Esto fue así porque mientras esta subía un 0,25%, su poder adquisitivo no se vio dañado desde 2014 hasta 2016, ya que el IPC bajaba año a año. Sin embargo, esto no fue así en 2017, donde los precios subieron un 2%, un hecho que provocó que los pensionistas perdieran 1,75% de poder adquisitivo. Una circunstancia que llevó a los pensionistas a organizar protestas por toda España para pedir que las pensiones se ligaran al IPC.

Ante este panorama, el por entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro tuvo que poner en los Presupuestos de 2018 una subida del 3% a las pensiones mínimas y un 1,6% para el resto para los años 2018 y 2019. Una subida que aumentó aún más el Gobierno de Pedro Sánchez cuando aprobó un decreto ley para ligar la subida de las pensiones este año al 1,7% del IPC, por lo que se incrementaron una décima más todavía.

Sin embargo, las leyes aprobadas solo fijaban cuánto se revalorizaban las pensiones hasta 2019. Por tanto, ante la parálisis gubernamental, para 2020, si no hay ningún cambio, volvería a tomarse como referencia la norma de 2013 que fija la subida de las pensiones en un 0,25%. Y es que con el Gobierno en funciones, el único método posible para sacar adelante una nueva revalorización sería aprobar un decreto ley que tendría que aprobar el nuevo Parlamento. Así, el fracaso de la formación de Gobierno de Sánchez ha dejado en «stand by» la reforma de las pensiones, que mantiene un agujero en las cuentas de la Seguridad Social de más de 19.000 millones de euros.

Formación Pacto de Toledo

Mientras tanto, la comisión del Pacto de Toledo, encargada de alumbrar las recomendaciones que guíen la reforma de un sistema sobre el que pesa un déficit de 19.000 millones, sigue sin formarse después de que se disolviera el pasado mes de febrero tras no llegar a un acuerdo. Ayer, el Partido Popular pidió que se retomara «con urgencia» este trabajo y para ello registró un escrito ante la Mesa del Congreso en el que reclamaban la puesta en marcha de comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en la Cámara Baja. Sin embargo, no parece que la formación de la mesa se consiga realizar en un corto espacio de tiempo.