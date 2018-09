«España tiene margen para subir los impuestos» El secretario general de UGT calcula que frenando el fraude fiscal "se recaudarían 60.000 millones de euros al año"

María Isabel Serrano

Contrario a un adelanto electoral a los jueces vedette porque «me gusta que no se conozcan sus nombres», Pepe Álvarez calcula que «España tiene margen para subir los impuestos a medio plazo». Lo ha dicho esta mañana el secretario general de UGT en los Desayunos del Experience Club que se celebran en el Casino Gran Vía de Madrid bajo el patrocinio de Lopesan. Álvarez considera que esa subida «nos situaría a nivel europeo» aunque por un sistema impositivo «más acorde con la realidad» y, por eso, cuenta que «no se puede tratar igual a un banco, que no expone nada, que a una multinacional que sí arriesga». Desde luego que tiene un «no» más o menos rotundo a los incrementos indiscriminados de impuestos para trabajadores, pensionistas y demás clases trabajadoras.

De ahí, quizás, que al responsable de la UGT no le parezca de «ricos» un salario anual de 60.000 euros, tal y como ha dicho en el este encuentro periodístico que se retransmite, en directo, a través de ClickRadioTV. Después de los recientes acuerdos en materia salarial y social a que los sindicatos llegaron la patronal CEOE y el Gobierno de Rajoy, Pepe Álvarez aboga por un sistema fiscal que sirva «tanto para gobiernos de derechas como de izquierdas» e insiste en que las empresas del Ibex 35 sí podrían aumentar su fiscalidad en dos dígitos.

Si al secretario general de la organización sindical socialista le parece que 60.000 euros no es una retribución de ricos y que hay que arrimar, todos, el ascua a su sardina, ha calculado que, cuando se habla de subir impuestos, también se debería recordar uno de sus cálculos más repetido: «Combatiendo el fraude fiscal se podrían recaudar 60.000 millones de euros al año». Vale. Pero a ver quien le pone ese cascabel, entero, al gato.

No tiene Álvarez ningún pudor en reconocer que UGT no dispone de un censo de liberados sindicales _«andamos mal en eso de la tecnología y la informática»_, como tampoco lo tiene en calificar los primeros 100 días de «sanchismo" en la Moncloa como un periodo «con muchas intenciones y poco BOE». A si juicio, «los trabajadores no pueden esperar mucho más... hay hipotecas que pagar, familias que mantener. Es una barbaridad que alguien se tire desde un balcón porque le vienen a desahuciar».

En cuanto al «gol» contra la escuadra del gobierno de Pedro Sánchez y su legalización del sindicato de prostitutas, Pepe Álvarez asegura: «Queremos que se prohíba la prostitución, aunque hay gente en UGT que opina de otra manera. El debate real es dejarse de cinismo y concluir si es una actividad legal o no. ¿Vamos a ir, de verdad, contra los proxenetas? ¿Nos va a presentar el gobierno un proyecto normativo para erradicar la prostitución?. Pues ahí es donde hay que ir».