Escrivá avanza que «en 15 días» llevará al Congreso un complemento para las pensiones de las padres

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó este lunes que tiene previsto llevar al Congreso de los Diputados «en 15 días» un complemento para reducir la brecha de género en las pensiones y «en pocas semanas posteriores» la fórmula para calcular la revalorización de las pensiones. En una entrevista en La Sexta, Escrivá dijo que el complemento para compensar la diferencia en las pensiones entre hombres y mujeres, debido a que ellas suelen interrumpir su carrera laboral a partir del nacimiento del primer hijo, es una medida «prácticamente cerrada» con los agentes sociales. Se trataría de un complemento asociado «a los periodos posteriores a la maternidad del primer hijo».

Asimismo, Escrivá apuntó que semanas después espera poder llevar el método de cálculo de las pensiones vinculado al IPC y que asegure el poder adquisitivo «indefinidamente» y «elementos de jubilación anticipada, obligatoria y demorada», según avanzó. También señaló que para más adelante se dejarán otros trabajos, algunos «relativamente» avanzados como el nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, y después se decidirá sobre «otros elementos». En este punto, dijo que se estudiará la posibilidad de tener en cuenta más años de carrera para calcular la pensión en aquellos casos con lagunas de cotización.

Por otro lado, Escrivá aseguró que «en ningún caso» las reformas que está planteando su Departamento van en contra del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Escrivá respondía así al ser preguntado por unas declaraciones del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en las que asegura que las reformas que plantean tanto Escrivá como la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, van en contra del pacto de Gobierno.

«Conozco perfectamente los acuerdos del pacto de coalición y lo estamos cumpliendo escrupulosamente», se defendió Escrivá, que puso como ejemplo una medida como la de descargar de gastos impropios a la Seguridad Social, que venía recogida tanto en el pacto de Gobierno como en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En opinión de Escrivá, se ha construido «un relato en las últimas semanas que no tiene ningún recorrido» y atribuyó las declaraciones de Álvarez a «una forma de mantener el 'momentum' del relato». El ministro ha subrayado que «el error» que se está cometiendo en este asunto es volver a meter las pensiones dentro de la lucha partidista e «intentar apropiarse del relato» de las pensiones. «Eso no es correcto y no tendrá recorrido. Esto no va a de recortes y es consistente con todo lo acordado», añadió

Pese a todo, el ministro ha asegurado que se siente «extraordinariamente cómodo» en el Gobierno porque se están haciendo cosas, como los ERTE, la prestación de autónomos, las recomendaciones del Pacto de Toledo, etc. «Yo estoy aquí para hacer cosas por los ciudadanos y estoy totalmente entregado a desplegar las numerosas recomendaciones del Pacto de Toledo», defendió el ministro, que ha añadido que «por supuesto» tiene previsto seguir en el Ejecutivo.

Respecto al borrador que se manejó en el Gobierno sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, Escrivá remarcó en que se manejan muchos borradores y que él se hace responsable de lo que presentó en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es lo que finalmente se envió a Bruselas en la ficha de la reforma de pensiones.