El campo, la tormenta perfecta y el estrellato de Iglesias Flexibilizar el PER es una vieja receta que puede servir para ganar votos, pero no para crear riqueza y empleo

El campo español lleva años teniendo dificultades y sufriendo un progreviso abandono. Paso a paso los pueblos se han ido despoblando y ya son pocos los agricultores que pueden vivir de sus tierras o del ganado. La necesidad de comprar costosa maquinaria, el elevado precio de abonos, fertilizantes, plaguicidas... y la dificultad, por no decir imposibilidad, de trasladar todos estos costes a los precios de los productos, hacen que el negocio sea cada vez menos rentable. Durante los últimos años, el campo ha sobrevivido gracias, en parte, a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), el desarrollo de los seguros agrarios que permiten hacer frente al riesgo de las malas cosechas, y un régimen fiscal especial. Y el pasado viernes la Comisión Europea anunciaba su intención de recortar un 14% las ayudas de la PAC en el próximo sexenio.

Los problemas del campo y las quejas de agricultores y ganaderos no son, por tanto, una novedad, quizás lo particular en esta ocasión sea que el propio Gobierno ha sido quien ha encendido la mecha de las protestas con una medida que puede ser la puntilla para algunas explotaciones agrarias y ganaderas: la subida de casi un 30% del salario mínimo en poco más de un año. El Ejecutivo ha intentado desligar este incremento de los problemas del campo, pidiendo incluso a los supermercados que hagan «autocrítica» por la caída de los precios del campo. Se trataba de no asumir responsabilidades y desviar la culpa hacia otros, hacia las malvadas empresas.

Más razonable, el ministro de Agricultura, Luis Planas, empezó a reunirse con los distintos sectores que intervienen en la formación de los precios, con la intención de tratar de dar una respuesta global al problema. Pero mientras esto se producía, el pasado viernes el flamante vicepresidente Iglesias hacía una aparición estelar, tratando de coger las riendas del asunto, que no solo sirvió para desautorizar a Planas, sino que produjo el efecto contrario al que probablemente pretendía:encendió todavía más a las organizaciones agrarias. Iglesias quiso utilizar el Ministerio de Trabajo, probablemente el único con poder que Sánchez le ha dejado, para hacerse notar y lanzar su propuesta estrella:que no es otra que flexibilizar la vieja receta del PER. Y para anunciar la medida se rodeó de los suyos, de los sindicatos afines, UGT y CC.OO., y de los jornaleros del SAT de Diego Cañamero, su sindicalista de cabecera, que apenas representa el 1% de los delegados. El resultado fue que no solo enfadó a las organizaciones agrarias, a las que excluyó de la reunión a última hora, para evitar escuchar sus reclamaciones y reproches con la medida que lleva el sello Iglesias: la subida del salario mínimo, sino que la presencia de Cañamero molestó también a UGT y CC.OO. por su escasa representatividad. Ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha visto forzada a convocar una nueva reunión, esta vez con Asaja, Coag y UPA, las organizaciones mayoritarias del sector, y esperemos que esta vez sí escuche lo que tienen que proponer.

Aparte de las formas, que no han podido ser peores, la propuesta de Pablo Iglesias es vieja y caduca. Flexibilizar el PER para que los jornaleros con 20 jornadas tengan derecho a seis meses de ayudas agrarias quizás pueda hacer ganar algún voto a Podemos en Extremadura y Andalucía, pero ya ha demostrado que en lugar de servir para desarrollar la zona y crear empleo y riqueza, sirve para extender la pobreza y crear clientelismo y fraude. Está claro que la solución no es fácil, que el Gobierno tendrá que emplearse a fondo en Bruselas para evitar ese recorte de la PAC que puede hacer tanto daño a los agricultores y ganaderos españoles; que ya que es difícil que se dé marcha atrás en la subida del salario mínimo, al menos que se renuncie al objetivo de elevarlo hasta 1.200 euros en la legislatura, o que se introduzcan bonificaciones a la Seguridad Social... Hay muchos puntos en los que actuar, pero hay que escuchar a los afectados.