Caixabank, la fusión con Bankia en directo: Goirigolzarri niega haber recibido presiones del Gobierno

Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia han dado luz verde a la fusión entre ambas entidades para crear el primer banco de España , que sumará unos activos de más de 660.000 millones de euros, tendrá su sede en Valencia y estará presidido por José Ignacio Goirigolzarri , actual presidente de Bankia, mientras que el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar , será el primer ejecutivo de la nueva entidad.

Goirigolzarri y Gortázar han ofrecido detalles del acuerdo de fusión, que usará la marca CaixaBank, y del que CaixaBank tendrá inicialmente el 74,2 % y Bankia el 25,8 % restante.

Cuando el 3 de septiembre por la noche Caixabank y Bankia comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaban negociando su fusión, la sensación era de que gran parte del trabajo ya estaba hecho. Han sido meses de negociaciones, al menos desde antes de junio, para crear el mayor banco por volumen de activos en España. Concretamente, un gigante a escala nacional de alrededor de 630.000 millones de euros. Sumando otros más de 34.000 millones queda la foto completa de la entidad a nivel de grupo. La entidad resultante, además, contará con más de 6.700 sucursales y superará los 51.000 empleados. Todavía quedan pasos por superar, pero lo más duro está ya andado: sus consejos de administración han dado su "OK" a la fusión. Informa Daniel Caballero .

Gonzalo Gortázar toma la palabra para explicar que la fusión no se completará hasta finales del primer trimestre del año 2021 . Ha recordado que el acuerdo debe contar con el refrendo de las juntas de accionistas y de los organismos reguladores.

Gortázar reitera que el calendario previsto contempla que la fusión se pueda formalizar antes del 31 de marzo de 2021 , aunque no descarta adelantar los plazos. "Caixabank y Bankia compartimos valores y sabemos que este paso merece la pena".

Goirigolzarri explica, respecto a la devolución de las ayudas públicas recibidas por Bankia, que "se trataba de salvar a los depositantes, no a los banqueros" . Ha recordado que aquella operación salvó al sistema financiero español y fue una decisión "correcta". Tras la fusión, "el accionista de Bankia se beneficiará, además de la prima, de una entidad con mayor rentabilidad". "El valor de las acciones de Bankia ha subido un cuarenta por cien desde que se anunció la fusión, que es buena para los contribuyentes", ha zanjado.

Goirigolzarri, sobre su etapa al frente de Bankia: "Seguro que se podrían haber hecho cosas mejores". No obstante, ha recordado el entorno de los bajos tipos de interés y la crisis provocada por el coronavirus. Ante ello, "había que reaccionar y la fusión será buena para los contribuyentes y para la devolución de las ayudas públicas". Gortázar, por su parte, ha elogiado la gestión de Goirigolzarri en Bankia. Respecto a la participación del Estado en el accionariado del nuevo banco con un 16%, ha apelado a la independencia de la gestión y lo ha calificado como un plus de responsabilidad .

Gonzalo Gortázar no prevé una ampliación de capital para el nuevo banco: "No es necesario en estos momentos. Tenemos un riesgo bajo en relación a otras entidades financieras europeas muy relevantes".

A preguntas de ABC, Goirigolzarri ha explicado que "no se ha recibido ninguna presión" del Gobierno para incluir a un representante del FROB en el consejo de administración.

Gortázar: " Jordi Gual será el presidente de Caixabank hasta que la fusión se concrete . Quedan seis meses en los que no va a pasar nada".

Goirigolzarri: "Hemos cumplido el compromiso de que Bankia generara 2.500 millones de euros, pero no se pudo repartir. La mejor opción para nuestros accionistas es aplicar el exceso de capital a esta fusión".

Gortázar: "El FROB decidirá salir del accionariado cuando lo estime oportuno, pero no nos crea preocupación esta situación".

Preguntados de nuevo por las sedes operativas, no han concretado qué departamentos se situarán en Madrid y cuáles en Barcelona.

Gortázar insiste en que no puede concretar a día de hoy el impacto de la restructuración de la plantilla para el balance del nuevo banco.

Gortázar tampoco ha concretado el número de oficinas que se cerrarán tras la fusión , pero ha insistido en que "no vamos a desbancarizar España porque sería un error".

Goirigolzarri: " Me da mucha pena la desaparición de la marca Bankia . En estos ocho años ha tenido una recuperación extraordinaria, pero partiamos con una mochila con connotaciones negativas. Caixabank es una marca más consolidada y tiene más cuota de mercado".

Gortázar: " Caixabank no es la única gran empresa de origen catalán . Esta operación hace a Caixabank más fuerte, y eso es bueno para España, donde tenemos vocación de servicio, y para Cataluña".

El FROB todavía no ha designado el nombre de la persona que le representará en el consejo de administración de la nueva entidad.