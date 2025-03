Black Friday 2020, descubre las mejores ofertas en directo

La jornada del Black Friday está llegando a su fin, pero todavía pueden quedar ofertas y descuentos de las principales marcas. Puedes consultar todas las ofertas que han aparecido a lo largo del día y estar atento a las últimas gangas.

Este año, donde el coronavirus ha sido protagonista con restricciones y confinamientos, se espera que la mayor parte de las compras se realicen de forma online a través de los diferentes ecommerces de marcas como Amazon, El Corte Inglés, o Fnac por poner algunos ejemplos. Varios estudios señalan la importancia de las compras online en artículos de tecnología como portátiles , móviles , o tablets , en artículos del hogar, robots de cocina , juguetes o moda. Descubrimos alguno de los descuentos y rebajas más importantes en tus productos favoritos.

El Banco de España recomendó prestar atención en el Black Friday a la financiación de las compras y reclama que los consumidores no se dejen llevar por anuncios de “financiado sin intereses” porque eso no quiere decir que el coste que se vaya a pagar por ello sea cero. Esto puede deberse a que, más allá de los intereses, se puedan aplicar otros gastos y comisiones. Conoce en profundidad cómo pueden afectar estos cálculos a lo que realmente pagas por el artículo .

- Conectividad : que sea "smart" no es algo que deba pasarse por alto, existen muchas marcas y algunas son mejores que otras conectándose con otros dispositivos y dando una interfaz intuitiva.

Si eres un apasionado de la tecnología y de la obra de Steven Spielberg, seguro que su película “Ready Player One” te hizo imaginar mundos de realidad virtual. Hayas visto la película o no, te recomendamos las mejores gafas VR para que tengas todas las claves en este Black Friday de descuentos :

¿Necesitas un secador de pelo? ¿Una recortadora o maquinilla de afeitar? ¿Quizás unas luces LED inteligentes para tu casa? Aprovecha este Black Friday de Philips para hacerte un regalo o, por qué no, adelantar tu regalo de Navidad y ahorrarte unos cuantos euros

Cuando llega un día tan señalado en el calendario para las compras como el Black Friday , todos nuestros sentidos se ven golpeados una y otra vez por ofertas y descuentos. Algunos aspectos como el estrés, o la sensación de recompensa pueden hacer que hagamos más compras de las que realmente necesitamos, o no acertar con el producto que queremos. A todo esto hay que sumar la crisis que ha supuesto para todos la pandemia de coronavirus. Descubre cómo influye la ansiedad en el Black Friday .

- Con cable o sin cable : antiguamente los tiempos de respuesta de los ratones inalámbricos suponían un retraso para los gamers más especializados. Actualmente las tecnologías inalámbricas han evolucionado lo suficiente para que esto no sea un impedimento.

- DPI : en inglés “dots per inch”, cuanto mayor sea esta puntuación, mayor sensibilidad tendrá nuestro ratón. Los ratones más básicos suelen tener 1.000 DPI, pero en el caso de los ratones de gaming esta puntuación puede ascender a 16.000 DPI.

En una encuesta elaborada por la organización de consumidores y usuarios (OCU) el 70% de los españoles no piensa gastar ni un euro durante la jornada del Black Friday . En la misma encuesta también se señala que de todos los tipos de usuarios, los mayores de 60 años son los menos activos en la jornada del Black Friday.

En el día grande de rebajas y descuentos, te proponemos las mejores ofertas en juguetes de Toys 'R' Us, El Corte Inglés, o Wodibow. Este puede ser un gran momento para anticipar tus compras en juguetes. ¡Aprovéchate de las ofertas!

Dale rienda suela a tu creatividad en la cocina y sin límites . Disfruta con la batidora de mano Moulinex QuickChef DD655D de los mejores postres, y platos. En Amazon la puedes encontrar con un 42 %. Dicho de otro modo, hazte con ella por solo 34,99 € cuando su precio normal es de 59,99 € . ¿No está mal no?

Se pueden esperar grandes chollos por parte de Microsoft en sus consolas Xbox Series X y Xbox Series S (la versión más económica). Ambas máquinas cuentan con Game Pass , el llamado "Netflix de los videojuegos". Esta apuesta de juego por internet pone encima de la mesa un modelo de negocio totalmente revolucionario y que de salir bien pondría contra las cuerdas a toda la competencia. Después del lanzamiento de la PS5, la consola de Microsoft necesita reponerse para no quedarse atrás en el mundo del videojuego.

La Nintendo Switch, pese al aluvión de novedades next-gen, sigue sacando interesantes novedades que para este Black Friday son de lo más interesante. Desde juegos saludables para toda la familia con el Ring Fit , pasando por juegos triple A como Serious Sam hasta juegos más enfocados para los más peques, como pueden ser Mario Kart Live: Home Circuit o la gama Labo . Este Black Friday puede ser un gran día para los amantes de Nintendo.

La multinacional alemana no ha querido perderse estas rebajas casi navideñas. Puedes conseguir rebajas de hasta el 50 % en las promociones de Black Friday en Adidas y un 20 % con el código promocional Adidas en artículos no rebajados.

Convierte tu casa en el circuito de este clásico de Nintendo. Gracias a la realidad aumentada controlaremos un Mario teledirigido por el circuito que nosotros mismos configuremos en nuestra casa. ¡Disfruta de esta nueva experiencia para los peques y no tan peques!

Cada vez es más habitual hacer diversas compras de forma online , y este Black Friday no es una excepción. Los españoles se suben al carro del comercio electrónico cada vez más y adquieren sus productos favoritos a través de diferentes plataformas de Internet, siendo Amazon una de las favoritas.

El mundo de la gastronomía no se queda atrás este Viernes Negro y muchos restaurantes ofrecen promociones . El sector hostelero se ha sumado al Black Friday para tratar de motivar al público.

- Materiales de carcasa y tamaño de pantalla : si vamos a dejarlo posado en una mesa no nos importarán tanto los valores de peso, pero si lo vamos a transportar todos los días podemos optar por carcasas finas o ultrabooks. En cuanto a la pantalla hay diferentes tamaños pero las 15” son lo más habitual, aunque en cuestiones de gaming siempre se puede experimentar con pantallas más grandes y con tasas de respuesta más optimizadas.

- Presupuesto y motivo de uso : no es lo mismo usarlo para hacer trabajos en Word, que para montar videos, para gaming, para ver películas… Esto definirá el resto de cuestiones.

- Capacidad de programar: si eres de esos que prefieren hacer otras cosas y no perder tiempo en cocinar, la opción de programar las funciones de tu robot de cocina puede ser muy útil.

La empresa de electrodomésticos de última generación no se queda atrás. Este Black Friday Cecotec ofrece grandes descuentos en sus productos. Solo durante estos días de rebajas puedes conseguir un robot de cocina Mambo 10070 rebajado hasta un 58 %.

En España, como en el resto del mundo, la tendencia de compra ha ido cambiando. Mientras que antes la gente solía acudir a alguna tienda física para adquirir los productos que necesitaba, ahora esto se hace de forma más habitual a través de diferentes plataformas de Internet. De hecho, durante las diez semanas que duró el confinamiento domiciliario causado por la pandemia, el comercio electrónico creció a pasos agigantados , lo que no está exento de peligros. Según un informe del Banco de España, en 2018 se registraron más de un millón de fraudes con tarjetas emitidas en España y del total, el 64% de los fraudes estuvieron relacionados con operaciones remotas .

El gigante asiático no podía ser menos. Durante este Black Friday Aliexpress ofrece hasta un 70% de descuento con el Cupón Aliexpress en una gran selección.

A pesar de que el Black Friday es una de las mejores jornadas para comprar regalos, muchas veces nos enfrentamos a la misma duda antes de regalar a determinadas personas: ¿Qué puedo regalar a alguien que tiene de todo? No te preocupes, te damos algunas soluciones para todos los gustos y bolsillos para que puedas elegir el mejor artículo para deportistas en este Black Friday .

Si quieres cambiar un poco de aires sin salir de tu casa, puedes renovar el mobiliario de tu hogar con descuentos de hasta el 60% con la Black Week de Kave Home . No hace cambiar de casa, ¡solo de muebles!

Las marcas de ropa urbana más populares no se quedan atrás esta jornada de descuentos. Puedes conseguir grandes ofertas con rebajas de hasta el 50 % en el Black Friday de Bershka .

Si todavía no tienes el regalo que necesitas para regalar a los tuyos, te recomendamos un álbum de fotos de Hofmann . Ahora con un 60% de descuento , ¡ve eligiendo ya las fotos!

Encontrar unos auriculares con los que disfrutar de tu música favorita en alta calidad y al mejor precio puede ser todo un reto. Pero no te preocupes. Con Amazon puedes conseguir unos Auriculares Bluetooth HOMSCAM por tan solo 16,92 € (precio de venta habitual 29, 99 €).

No pierdas la oportunidad de conseguir la tostadora más vendida de Amazon , la Russell Hobbs 21396-56 Adventure , con un 40% de descuento . Una tostadora para 2 rebanadas de acero inoxidable con 1000 vatios de potencia , bandeja recogemigas extraíble, regulador ajustable del nivel de tueste y función de descongelado .

Si eres un apasionado del café y siempre has querido una cafetera de calidad para despertarte por las mañanas con el mejor sabor estás de suerte. En Amazon puedes comprar una cafetera Philips L'OR LM8012/60 Barista , compatible con cápsulas individuales y dobles, por tan solo 48, 75 euros . Puedes ahorrarte hasta un 51 % a la vez que te preparas dos cafés al mismo tiempo.

Nuestros amigos de Summum nos traen estos básicos para transformar nuestro look para cualquier hora del día . Ahora que hay un montón de ofertas por el Black Friday... ¡Nos viene de lujo! ¿Cuáles son las prendas imprescindibles de tu fondo de armario?

Si buscas un smart watch que se adapte a tus necesidades pero que no acabe con tus ingresos en el banco, PC Componentes te ayuda este Black Friday . Puedes conseguir un Huawei Watch Fit Active Smartwatch Graphite Black por tan solo 84,99 €.