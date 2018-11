Anticorrupción reprocha a Pedraz el cierre en falso de la causa abierta a Mario Conde Recurre el auto del juez de la Audiencia Nacional al entender que la investigación por blanqueo no ha terminado

Nati Villanueva

Seguir Luis P. Arechederra

@luispeareche Seguir Madrid Actualizado: 05/11/2018 14:40h

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido este lunes el sobreseimiento de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra Mario Conde por blanqueo, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. El Ministerio Público denuncia que el juez Santiago Pedraz archivó el procedimiento «sin contar con el dictamen de la Fiscalía, a la que no se dio traslado de las diversas y coordinadas peticiones» de archivo formuladas por la práctica totalidad de las defensas».

En su recurso ante la Sala Penal del Supremo, Anticorrupción entiende que el auto de Pedraz «soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicadas y en las comisiones rogatorias ya cumplimentadas», y que se ha dejado sin investigar el «complejísimo mapa bancario» de Mario Conde, que revela indicios sólidos de la existencia en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española, de un considerable patrimonio.

Así, los datos disponibles hasta la fecha ponen de manifiesto que «los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales». Tampoco cabe descartar en este momento procesal, añade la Fiscalía, el delito de frustración de la ejecución, pues «no consta acreditado que Mario Conde haya hecho efectivas definitivamente sus responsabilidades pecuniarias dimanantes de las sentencias condenatorias dictadas en los llamados casos Banesto y Argentia Trust, como tampoco su deuda millonaria con la Hacienda española».

Faltan comisiones rogatorias

Además, y en contra de lo que mantiene el instructor de que no existen «expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios», Anticorrupción considera que la resolución dictada «es prematura y supone un cierre en falso de la instrucción, pues no atiende las propuestas de investigación formuladas por la UCO, no aguarda a la cumplimentación de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas y fundamenta el archivo en un informe provisional pericial, en el que únicamente se ha analizado, y por tanto valorado, la documentación de la defensa, en contradicción con el criterio del otro Inspector de Hacienda designado en el procedimiento».

El pasado 24 de octubre Pedraz archivó el caso al entender que no había resultado «debidamente justificada la perpetración de los delitos» que la Fiscalía atribuía al expresidente de Banesto.

En su querella, Anticorrupción imputaba a Conde dirigir a un conjunto de personas compuesto por familiares, empleados, amigos y afines que, durante los últimos 17 años habrían logrado colocar, encubrir y repatriar cantidades de origen ilícito.