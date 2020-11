Álvarez (Santander): «La acción del Gobierno debe prolongarse más allá de la vacuna» El consejero delegado de la entidad señala las fusiones como una de las opciones para mejorar la rentabilidad

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, ha sido muy claro sobre la crisis: no va a haber una recuperación total temprana. En este sentido, no ha dudado en reclamar el mantenimiento de los estímulos. «La acción de los bancos centrales y gobiernos necesariamente tiene que prolongarse más allá del puro hecho de la disponibilidad de la vacuna», ha asegurado, en el XXVII Encuentro del Sector Financiero organizado por ABC y Deloitte, bajo el patrocinio de Sociedad de Tasación, con el título «Construyendo el futuro».

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de «recuperar la confianza, las ganas de hacer e invertir, las ganas de tener proyectos». Una labor de la sociedad en su conjunto, pero centrando el tiro en las administraciones: «El sector público tiene que fabricar esa confianza y marco para desarrollar la actividad».

«Tenemos un tiempo difícil por delante, con mayor desempleo, en el que habrá que tomar decisiones empresariales. Las compañías viables no podemos dejar de financiarlas, para evitar que tengan problemas y generen riqueza. Pero habrá las que se muestren inviables y tendremos que hacer frente a esta situación», ha comentado. En otras palabras, que el crédito y la «salvación» no debe destinarse a todas las compañías en España, sino solo a aquellas que sean viables. Nada de «zombieficar» al tejido productivo cuyo negocio y proyecto no puede sobrevivir.

En su caso, la recuperación total ha dicho que se espera para 2022-2023. Un diagnóstico similar al que realiza el Banco de España, que no prevé volver a los niveles de PIB al menos hasta principios de ese último año. Y durante estos años el sector tendrá que hacer «un trabajo muy bueno de discernimiento», para saber qué problemas son derivados de la pandemia cuáles son estructurales en las empresas. Augura que ese proceso se iniciará en seis-ocho meses y durará durante los 2-3 años siguientes.

Concentración bancaria

Las fusiones, ahora, están en boca de todos. Caixabank, Bankia, Unicaja, Liberbank, BBVA, Banco Sabadell... pero en esa terna no ha estado ni está –todavía– Banco Santander. Álvarez, pese a que su entidad no ha entrado en el baile de uniones, sí reconoce que «hay un sistema poco rentable», por diferentes razones, que podría «mejorar» con la consolidación bancaria.

Sin embargo, sus palabras de aprobación a las fusiones van más encaminadas hacia las que son de tipo nacional. No tanto en términos transnacionales, donde las fusiones no están testadas, y donde la obtención de sinergias «no están tan claras». «Desde el punto de vista regulatorio, la regulación favorece a los bancos pequeños y penaliza a los grandes», ha añadido, en referencia a una serie de elemenos (capital, por ejemplo) que hacen que el «apetito» sobre las fusiones transnacionales sea muy reducido.