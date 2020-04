Alemania trabaja en un plan de salida para cuando terminen las restricciones por el coronavirus La vuelta a la normalizad debería comenzar en los sectores con bajo riesgo de infección, como las fábricas altamente automatizadas y las áreas con personas menos vulnerables, como las escuelas y las universidades

Rosalía Sánchez SEGUIR Actualizado: 03/04/2020 15:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todos soñamos con el día que terminen las restricciones, pero nada garantiza que ese día no vaya a ser un caos si no hay un plan previo Así lo considera al menos el grupo interdisciplinario de científicos que ha reunido el Instituto de Investigación Económica IFO de Múnich, que aboga por aflojar gradualmente las restricciones para poder seguir garantizando la atención médica para toda la población. En un documento de posición, los investigadores dirigidos por el presidente de Ifo, Clemens Fuest, y por el presidente de la Sociedad de Científicos y Médicos Naturales Alemanes, Martin Lohse, ofrecen una receta para el día después del coronavirus.

Su estrategia prevé no desmontar de una sola vez las restricciones de movimiento y contacto, sino gradualmente, y sopesar los riesgos de forma escalonada. Las restricciones que causan altos costes económicos o conducen a un alto estrés social y de salud deben tener prioridad, según la propuesta de estos 14 expertos de universidades e institutos de investigación alemanes. Las regiones con bajas tasas de infección y capacidad libre en el sistema sanitario deberían abrir el proceso de restablecimiento de la normalidad. También deberían comenzar los sectores con bajo riesgo de infección, como las fábricas altamente automatizadas y las áreas con personas menos vulnerables, como las escuelas y las universidades.

"Las restricciones actuales son sensatas y están comenzando a tener efecto", dice Martin Lohse, médico de profesión, “pero hay que tener en cuenta que, además de los altos costes económicos y sociales, también están teniendo graves consecuencias médicas, por ejemplo, para pacientes con otras enfermedades graves”. "Debido a que tenemos que tener en cuenta el hecho de que la pandemia nos mantendrá ocupados durante muchos meses y, en última instancia, solo nuestro sistema inmunitario puede protegernos, necesitamos una estrategia flexible y basada en el riesgo: un cierre general no es una solución a largo plazo", advierte.

"La salud y una economía estable no se excluyen mutuamente", dice Clemens Fuest, economista, “más bien,los dos son factores mutuamente dependientes. Así como el desarrollo económico positivo no es posible con la propagación incontrolada del virus, el rendimiento de nuestro sistema de salud no puede mantenerse sin una economía que funcione". En la apertura gradual diferenciada que propone, se debe tener en cuenta la red de áreas sociales, empresas y sectores para establecer una diferenciación significativa. “El intento de controlar la reanudación de la producción centralmente tendría un carácter de economía planificada y no funcionaría en la práctica”, recomienda el informe, “esta reanudación debe ser administrada principalmente por las propias instituciones y empresas”.

Las condiciones y criterios marco que recomienda para establecer los pasos de apertura estarían sujetas a los siguientes criterios: sectores con bajo riesgo de infección, como fábricas altamente automatizadas y personas menos vulnerables, jardines de infancia, colegios y universidades deben abrirse primero. Tambiñen deben tenerse en cuenta las complementariedades entre sectores, por ejemplo, muchas personas con niños no pueden ir a trabajar cuando las guarderías y las escuelas estén cerradas. Los sectores donde el trabajo en casa y la tecnología digital funcionan bien tienen menos prioridad que los sectores en los que no es posible. Un alto nivel de valor agregado, como es particularmente evidente en partes del sector manufacturero, debe tenerse en cuenta como criterio para la apertura prioritaria. Las restricciones que implican un alto estrés social o psicológico deben relajarse prioritariamente. Las regiones con tasas de infección más bajas y menos potencial de propagación tienen más probabilidades de abrirse primero. Una vez que se ha desarrollado la inmunidad natural, se pueden abrir áreas y regiones enteras con alta inmunidad. Las regiones con mayor capacidad de atención médica gratuita se pueden abrir antes. Los cuatro criterios principales que contemplan son: riesgo de infección con SARS-Cov-2; riesgo de enfermedad grave por COVID-19; relevancia del área respectiva de la vida empresarial y social; y posibilidad de introducir y cumplir medidas de protección.

“Cuando se planifiquen los pasos en los que se levantan las restricciones masivas a la vida pública y privada, el enfoque debe estar en las personas. Se deben tener en cuenta los riesgos sanitarios, económicos y sociales. Actualmente se espera mucho de todos. Ahora los fuertes tienen que estar ahí para los débiles y eso lo deben tener los directivos muy presente para poder ser tolerantes con situaciones que van a ir surgiendo", enfatiza Christiane Woopen, profesora de ética y teoría de la medicina en la Universidad de Colonia, que también ha participado en el informe, junto a científicos de los campos de medicina interna, investigación de infecciones, farmacología, epidemiología, economía, derecho constitucional, y psicología.

Asegurar la producción de material sanitario como ropa protectora, mascarillas, medicamentos y futuras vacunas también es una de las medidas prioritarias. Los científicos recomiendan además crear nuevas capacidades para lidiar con el daño social y psicológico causado por las medidas actuales.Sugieren además la creación de una serie de herramientas socio-económicas que ayuden a seguir sobrellevando la situación a largo plazo, dando por sentado que la lucha contra el coronavirus va a seguir presente en nuestro día a día durante muchos meses. Proponen fortalecer las capacidades de financiación para asistencia de los grupos de mayor riesgo.