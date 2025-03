El 60% de los bancos ya no se conforman con la nómina como único requisito para quitar comisiones Los cinco grandes bancos del país –y algunos de menor tamaño- han aprovechado el final de 2019 y los primeros meses de 2020 para realizar cambios en su política de vinculación

Actualmente, e l 60% de los bancos en España ya no se conforman con la nómina como único requisito para evitar las comisiones . Algunas entidades van más allá y exigen a sus clientes que cumplan con hasta cinco condiciones adicionales para no pagar recargos por la administración, mantenimiento, transferencias y tarjetas, entre otros, según un informe elaborado por los expertos de Kelisto.

En concreto, el 26% de las entidades requieren que sus usuarios cumplan con dos exigencias y el 18%, con tres, aunque el 6% de los bancos van más allá y solicitan hasta seis requisitos para quitar estos recargos. Por el contrario, un 26% se sigue conformando con que el cliente domicilie su salario y un 15% ni siquiera le pide eso , indican desde el portal del ahorro.

«Este aumento de la vinculación exigida para no pagar comisiones resulta preocupante por dos motivos. El primero es que, si bien hace tiempo el requisito extra más común era el de domiciliar recibos del hogar (algo que no suponía ningún coste para el cliente), ahora lo más frecuente es que las entidades pidan realizar una serie de compras o extracciones con tarjeta de crédito (presente en el 48% de las ofertas), lo que puede suponer un gasto extra para el consumidor. El resto de las exigencias de las entidades pasan por domiciliar recibos del hogar (33%), contratar tarjetas de crédito y/o débito (18%), contratar seguros (10%), tener ahorros en otros productos de inversión y/o ahorro del banco (8%) y contratar un producto de inversión (5%)», explica portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Estefanía González.

«El segundo motivo de preocupación tiene que ver con la forma en la que se comercializan las ofertas menos exigentes del mercado. En total, el 70% de los bancos con cuentas nómina que, como mucho, piden que el cliente domicilie su nómina para no pagar comisiones son entidades online o entidades tradicionales cuya oferta más atractiva solo se puede contratar por Internet algo que, todavía a día de hoy, deja sin acceso a este tipo de propuestas a casi la mitad de la población», señala González.

El informe pone el ejemplo del Banco Santander, que eliminó el pasado 3 de enero el requisito de tener un saldo mínimo de 60.000 euros en cuentas, depósitos a plazo fijo o productos de inversión como condición para eliminar las comisiones y además, elevó su comisión de mantenimiento -para quien incumpla los requisitos exigidos- de 8 a 12 euros al mes.

Por el contrario, Bankia opta por añadir un requisito extra de vinculación a aquellos clientes que tenían nómina domiciliada , a elegir entre hacer dos compras al mes con tarjeta de crédito, contratar un seguro con la entidad o tener un mínimo de 35.000 euros en productos de ahorro, añade el informe.

«En este contexto, los grandes bancos del país -que no solo lideran el mercado por volumen de activos, sino que también lo hacen por número de clientes- han aprovechado los últimos meses de 2019 para realizar cambios en exigencias que imponen para esquivar las comisiones , o tienen previsto hacerlo en el corto plazo. ¿Su modus operandi? En algunos casos se han aumentado las exigencias para no pagar por los servicios habituales (se pide cumplir con más exigencias o los requisitos que ya se pedían se endurecen), en otros se ha optado por eliminar algunas opciones de vinculación y los hay que han incrementado las comisiones en caso de incumplimiento de su política 'sin comisiones'. Obviamente, estas estrategias no son excluyentes entre sí, por lo que hay bancos que han combinado algunas de ellas», añade González.