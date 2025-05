Las seis partidas de gastos que empinan aún más la cuesta de enero El comienzo del año es un buen momento para revisar nuestras cuentas y suprimir o modificar algunos desembolsos que no son necesarios

Hay gastos inevitables, como el alquiler, la hipoteca o los dedicados a los hijos; pero existen otros desembolsos que se pueden eliminar directamente o modificar para que tengan un impacto menor en nuestro bolsillo. En estos últimos se incluyen las fugas pequeñas de dinero , conocidas como gastos «hormiga», las suscripciones que no disfrutamos o los derivados de no comparar precio o por no cambiar nuestros hábitos de consumo, entre otros. De hecho, en la última encuesta del CIS, casi la mitad de los consumidores (46,5% del total) afirma llegar justo a final de mes y una cuarta parte de ellos asegura que la situación económica de su hogar ha empeorado en los últimos seis meses.

Con el objetivo de llegar a fin de mes y dedicar enero a revisar nuestras cuentas, hacemos un repaso por las seis partidas de desembolsos que se deben eliminar o modificar y algunos trucos de ahorro asoaciados a ellos:

1. Suprimir los gastos «hormiga» . Hay algunos desembolsos de poca cuantía a los que no damos importancia, pero que sumados pueden acabar haciendo un roto en nuestro bolsillo. Entre estos se cuentran los aperitivos que compramos en la máquina del trabajo, los cafés, el enésimo décimo de lotería que nunca toca o las compras por impulso o que no necesitamos.

2. Elegir el supermercado más barato . Hacer la compra en un supermercado o en otro puede suponer una diferencia de ahorro medio de 1.063 euros al año, es decir, 88,5 euros al mes. De todas las cadenas analizadas por la OCU, la líder en precios bajos vuelve a ser la local Dani, que recibe un índice 100 . Le sigue Tifer (cadena regional) con un índice de 102 en la denominada «cesta OCU». En tercer lugar se encuentra Alcampo, la enseña más barata en el ámbito nacional, ya que está puntuada con un índice de 104. A continuación se sitúan la local Vidal (106), la regional Familia (106), la nacional Supeco (106) la regional Cash Fresh (107) y Mercadona (109). Completan la clasificación de los 10 primeros, la regional Gadis hiper (109) y la local Deza (110) y E. Leclerc (110).

3. Cambiar de comercializadora de luz Las tarifas eléctricas del mercado libre son hasta un 64% más caras que las del mercado regulado del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), según el último estudio comparativo realizado por Facua-Consumidores en Acción. Tras haber analizado el precio medio por kilovatio hora (kWh) registrado por la tarifa PVPC durante el último mes de diciembre y los precios de diez comercializadoras privadas entre el pasado 3 y 8 de enero, la organización concluye que los consumidores adscritos al mercado libres pagan de 7 a 28 euros más en la factura de la luz. En base al análisis de Facua, Cepsa cuenta con los precios más económicos con un cobro mensual medio de 71,23 euros, superando en 6,81 euros las tarifas mensuales de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, seguida de Naturgy, con 72,17 euros al mes, y Endesa, con 75,01 euros.

4. Eliminar servicios que no se usan en el contrato de la luz . Tal y como recuerdan desde Lucera, muchas compañías eléctricas incluyen en el servicio el cobro de servicios adicionales que no se usan como el mantenimiento de las instalaciones, seguros para electrodomésticos o incluso seguros de impago. Es recomendable revisar si tenemos contratado alguno de estos servicios y plantearnos si realmente los necesitamos.

5. Cuidado con la calefacción . Los expertos aconsejan que para minimizar el gasto en esta partida hay que revisar que el sistema y la calderas funcionan bien , purgar radiadores y después, instalar un termostato. También ayudan un buen aislamiento del hogar tanto en su construcción como a posteriori con reformas y obras, el cambio de ventanas o bien, mediante otros recursos más fáciles de colocar como burletes, persianas o alfombras. Además, conviene programar una temperatura estable durante el día de alrededor de 21 grados y apagarla durante la noche.

6. Ojo a las comisiones . Algunos bancos, tal y como recoge Europa Press, subirán las comisiones en el nuevo ejercicio. Banco Santander cobrará a los clientes por sus cuentas 1,2,3 y cargará nueve euros mensuales por la cuenta Día a Día. Además, BBVA incrementará las comisiones de mantenimiento de 60 a 100 euros al año, excepto cuando se realice un ingreso periódico mensual de al menos 600 euros o se tengan cinco recibos domiciliados. Por su parte, Sabadell y Bankia también han cambiado su sistema de exención de recargods para vincular más a los clientes.

