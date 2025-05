Aagesen apunta a una «sobretensión» el día del apagón cuyas causas aún se investigan

Tres semanas después de que un apagón general paralizara a todo el país, el Gobierno sigue sin tener una explicación de lo ocurrido. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado este martes que se siguen investigando los 30 centros de control para terminar de descartar un ciberataque en alguno de ellos, aunque todo apunta a una «sobretensión» de la red, ya que hasta ahora no hay ningún indicio de hackeo.

En una entrevista en Onda Cero, ha explicado que el lunes 28 de abril, cuando se produjo este episodio, había suficiente generación para hacer frente a la demanda de ese día, que no era alta, y que había reservas para actuar en caso de posibles fluctuaciones, por lo que esas hipótesis están descartadas.

Ahora, ha insistido, se está priorizando la sobretensión, aunque esto, dice, puede tener múltiples causas que se siguen estudiando y entre ellas un posible fallo en el sistema de cortafuegos. «Estamos investigando quién origió esa sobretensión, dónde se produjeron los nudos y si se produjo una caída de la generación o ha habido algún problema en los cortafuegos» en un sistema muy mallado como el nuestro. «Ese mallado estaba previsto para una demanda de 40 gigas y ese día había una demanda de 25», ha insistido.

«Tenemos que ver si ha habido un problema a la hora de aplicar los cortafuegos. Hemos tenido eventos en el pasado y se han quedado aislados», ha dicho, subrayando que el sistema eléctrico español está preparado para operar bajo el concepto N-1, una casuística en la cual un elemento fundamental de su funcionamiento desaparece sin que afecte a la red general.

Según la ministra, tampoco se conocen las centrales que sufrieron las primeras incidencias. Si bien en su comparecencia parlamentaria identificó los territorios de Granada, Badajoz y Sevilla, asegura que no están claras aún las plantas.

Tampoco ha querido adelantar futuras responsabilidades com la de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. «Hasta que no se sepan las causas no podrá haber responsabilidades», ha zanjado.