Récord para la décimoprimera edición de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe

La flota, compuesta por regatistas profesionales y aficionados, se hará a la mar en busca de la victoria en la "reina de las regatas transatlánticas en solitario", que es tanto un desafío tecnológico como deportivo, y para algunos una experiencia extraordinaria o el cumplimiento del sueño de toda una vida.

Esta 11ª edición de la prueba cuenta con una gran representación de aficionados entre los participantes y por primera vez en la historia de la regata, la clase amateur de "Rhum" se dividirá en dos, con una clase monocasco y una clase multicasco.

La Clase 40, con 53 barcos registrados, también cuenta con una importante cuota de aficionados; arquitectos, líderes empresariales, fisioterapeutas, expertos en tabaco o bomberos que escribirán una nueva página de la historia de Rhum a medida que avanzan hacia el oeste a través del Atlántico, y que conforman un tercio de la flota de esta clase.

Pese a que hay un gran contingente de regatistas bretones franceses (47%), el 20% de la flota es de fuera de Francia, siendo los británicos los más numerosos con seis regatistas, incluidas dos mujeres. También hay marinos de Japón y Finlandia; dos suizos, tres alemanes, tres estadounidenses, tres belgas y un sueco. Una flota cosmopolita que subraya que la magia de la Route du Rhum - Destino Guadalupe se extiende mucho más allá de las fronteras de Francia.

Lo que si falta es un español, especialmente tras la victoria del gran Alex Pella en la ultima edición, en la que fue coronado ganador en Clase40, dejando a los fans nacionales con ganas de más.

Lograr que 124 barcos se alejen de la misma línea de salida el 4 de noviembre no será tarea fácil, por lo que los organizadores de la prueba han ideado una línea que se extenderá dos millas y media y se dividirá en cuatro partes. Los Ultimes, los barcos más grandes y más rápidos, tendrán una sección para ellos mismos. Otro de los tramos será para los Multi50s y Rhum Multis, otra para los IMOCA y finalmente habrá un segmento para Class40s y Rhum Monocasco.

Con 50.000 m2 dedicados al evento en el village de la regata, al pie de las murallas de la "ciudad de Corsair", Saint Malo está listo para celebrar esta edición de aniversario de la transatlántica que celebró su primera edición en 1978. Las flotas serán acogidas en varios puertos; Duguay-Trouin (IMOCA) y Vauban (Class40, Multi 50, Multi Rhum, Mono Rhum). La extraordinaria flota de los grandes trimaranes de la categoría Ultime se reunirá en la Estación Marítima. Desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre, se espera una gran cantidad de público (en 2014 hubo 2.2 millones de visitantes), listos para disfrutar de este gran festival de travesías en alta mar.

Una vez finalizada la travesía, los primeros solitarios cruzarán la línea de llegada frente al emblemático Memorial ACTe en Guadalupe, dedicado a la memoria de las víctimas de la trata y la esclavitud, y donde la explanada del puerto estará lista para recibir a los regatistas.

El Bas du Fort Marina será un centro de ocio, mientras que la cultura de Guadalupe se honrará en Basse-Terre, donde la famosa boya frente a la costa, el último punto del recorrido antes de la llegada, será una vez más un foco de suspense para los ganadores.

Clases participantes

Clase Ultime: 6 participantes

Thomas Coville (Sodebo), François Gabart (Macif), Sébastien Josse (Gitana), Francis Joyon (Idec Sport), Armel Le Cleac’h (Banque Populaire) y Romain Pilliard (Remade). Se trata de los multicascos más grandes, rápidos y peligrosos del planeta. Barcos espaciales que, incluso en ciertas condiciones y en solitario, pueden recorrer más de 800 millas náuticas en 24 horas. The Ultimes, anteriormente conocidos como Giants, han evolucionado desde finales de la década de lo 1980, cuando la Route du Rhum incluía por primera vez grandes multicascos. Desde entonces los barcos se han vuelto más grandes, más ligeros y más rápidos. Los Ultimes son máquinas sofisticadas y complejas que cuestan entre 8 y 10 millones de euros y que con las condiciones climáticas adecuadas, son capaces de amenazar el récord actual de la regata que actualmente es de siete días y 15 horas.

Clase Multi 50s

La clase multi 50 está formada por un grupo de multicascos rápidos que, como la clase 40, está diseñado para ser relativamente asequible, emocionante de navegar y capaz de competir en las regatas transoceánicas. Los reglas principales de la clase limitan el numero de apéndices y la longitud total y de estos catamaranes y trimaranes a un máximo de 50 pies, estando prohibidas las plataformas de conteo de láminas y el sistema hidráulico. En una clase principalmente francesa que tiene sus raíces en la década de 1970, con una gran variedad de barcos en el agua todavía.

Clase IMOCA: 18 participantes

Originalmente llamada Clase Open 60 y ahora llamada IMOCA, estas máquinas icónicas de velocidad han sido el pilar de las regatas en solitario con monocasco profesional desde mediados de los años 80. Los IMOCA son elegantes, rápidos y ligeros, y utilizan materiales de carbono con los últimos diseños que ahora incorporan foils. Pero también son máquinas de competición robustas que tienen que ser capaces no solo de completar la Route du Rhum-Destino Guadalupe sino también la Vendée Globe en solitario alrededor del mundo.

Class40 – 53 participantes

El monocasco Class40 ha sido uno de los barcos nuevos más exitosos de los últimos años. Se introdujo en 2005 con el objetivo de ofrecer una embarcación rentable que permitiera a los navegantes mayoritariamente aficionados participar en regatas con un presupuesto limitado. Desde entonces se han botado más de 150 embarcaciones para propietarios de toda Europa y América y, cada vez más, para patrones profesionales. En la división de monocasco Clase 40 habrá una dura competencia en una enorme flota de 53 barcos con los marineros franceses Maxim Sorel y Nicolas Troussel que probablemente comiencen entre los favoritos. Peleándose también para los puestos en el podio se puede imaginar que estarán Phil Sharp y Sam Goodchild, dos patrones británicos en esta flota súper competitiva.

Rhum Mono – 17 participantes

Por primera vez en los 40 años de historia de la Route du Rhum, la clase amateur "Rhum" se divide en categorías monocasco y multicasco. En la división monocasco, los barcos suelen tener una longitud de 40 a 60 pies y una edad que va desde aquellos barcos de la década de 1970 hasta los diseños modernos construidos en los últimos cinco años. Varios de los monocascos de Rhum han completado la regata antes o han participado en otras importantes oceánicas como la Vendee Globe. Entre ellos, Kriter V Socomore Quéguiner de Bob Escoffier, que terminó la primera Route du Rhum en 1978 en segundo lugar. Por primera vez desde la creación de la Route du Rhum, todos los monocascos que no están en las divisiones IMOCA o Class40 se agrupan: la clase Rhum Mono está formada por 17 regatistas en solitario que vienen a St Malo para navegar tras los pasos de Kriter. V, el famoso "cigarro negro" de Michel Malinovski, que estuvo tan cerca de ganar la primera edición de la prueba en 1978 ... Sin embargo, no se debe creer que estos 17 pretendientes solo están allí para soñar. Algunos llevan con orgullo la marca de una organización benéfica, otros las ambiciones de una empresa, mientras que otros navegan para honrar la historia del deporte. Entre ellos, hay tres barcos famosos que han dejado su marca: Kriter V, que fue derrotado por 98 segundos al final en Guadalupe en 1978 después de 23 días, 7 horas y 1 minuto; Kriter VIII que navegó por segunda vez este año por Wilfrid Clerton y en el cual Malinovski se rindió nuevamente contra una armada de multihull en 1982 después de 19 días, 16 horas y 15 minutos; y el "cigarro rojo", el ex Helvim timoneado por Jean-Luc van den Heede en la Vendée Globe de 1992, esta vez con patrón por Jean-Marie Patier.

Rhum Multi – 21 participantes

La división multihull Rhum está formada por catamaranes y trimaranes que varían en tamaño desde 39 a 59 pies y son navegados por patrones que son casi todos amateurs. La flota incluye la participación del primer ganador de la Route du Rhum en 1978, el Olympus de Mike Birch y de su gemelo, ahora llamado Happy, navegado por la estrella de la vela en solitario francesa y actual poseedor del récord de Route du Rhum - Destino Guadalupe, Loïck Peyron. "Aunque este Rhum no será un picnic, obviamente será un homenaje a todos los pioneros y a esos arquitectos navales, gracias a quienes hoy estamos aquí”, señala Peyron sobre su elección de barco.