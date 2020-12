Vendée Globe Arribando Le Cam obtiene mejor ángulo de viento sobre los IMOCA con “foils” Seguin se cuela en el tercer puesto. El líder Bestaven aumenta su ventaja en 55 millas más sobre el segundo Charlie Dalin. La flota entra en una dinámica de bajas presiones hasta Hornos

Jean Le Cam está haciendo valer las prestaciones de su OPEN 60 entre las borrascas; un IMOCA del año 2006 que ganó la Vendée Globe en 2008-2009 en manos de Michel Desjoyeaux, la Barcelona World Race 2015 y que desde ese mismo año Le Cam lo sigue patroneando.

No todo son desventajas para las orzas de derivas, ni para los hidroalas, todo van en función de los vientos reinantes y el estado de la mar. En estos momentos, navegando en el profundo océano Pacífico con un IMOCA de orzas rectas permite llevar un mejor ángulo de arribada con viento respecto a los que llevan foils, donde estos su rango operativo tan solo llega a los 145° respecto al ángulo verdadero del viento sobre el barco.

En las últimas horas se ha podido ver este efecto entre el «Yes We Cam!» (orzas rectas) y el «Apivia» y el «Maître CoQ IV» (ambos con foils). Le Cam ha navegado durante los dos últimos días sin hacer trasluchadas, mientras que Charlie Dalin ya lleva cinco trasluchadas, y Bestaven dos. Además, en la última jornada, Le Cam les ha recortado 180 millas al «Apivia», ahora lo tiene a 86 millas, y al primero 108 millas al primero, le lleva 252 millas de ventaja.

A las 10:30 horas de hoy martes (29 de diciembre de 2020), Jean Le Cam comentaba: "Es medianoche, hay viento, y el mar se siente un poco más tranquilo. ¡Pero los largos deslizamientos en el Pacífico están en los libros!

Hemos visto cosas mucho peores: en el reino de los ciegos, ¡los tuertos son el rey! Tenemos 30 nudos, estoy a 17 nudos, y estoy haciendo picos a 22, 23 nudos. Eso es muy caliente. Isabelle Joschke va a trasluchar pronto, tengo que llamar al DC, porque mi AIS está mostrando signos de debilidad y vamos a cruzarnos.

Es increíble estar tan cerca el uno del otro. El Groupe APICIL va a pasar delante de Thomas Ruyant si continúa así. Por Cabo de Hornos, para los que estamos detrás está bien. Debería ser bastante tranquilo. Tenemos muchos participantes en la zona, así que no nos sentimos tan solos. Es bastante tranquilizador para la seguridad. Estamos más al sur de Nemo Point, pero el mar aquí no es muy acogedor”. "

Quien esta que no se lo cree es Damien Seguin con su Groupe APICIL, en estos momentos ocupa la tercera plaza en disputa con Thomas Ruyan que navega más al norte con el LinkedOut: “Sueño con llegar en los cinco primeros al paso por cabo de Hornos. No es simple, las condiciones de navegación no son fáciles. El mar está agitado. ¡Las últimas 48 horas no han sido muy tranquilas con el mar de proa y el barco golpeando, dando pantocazos! Ahora mismo, tengo unos 30 nudos de viento, pero anoche tuve hasta 40 nudos.

Me las arreglé para salir del grupo. Me alegro. El barco va fuerte. Una vez que hayas encontrado el ajuste correcto, una vez que hayas elegido la combinación correcta de velas, no hay mucho más que puedas hacer. Programas unas cuantas maniobras, incluyendo el rizo, ¡y no quieres perdértelas! Pero tengo una buena posición y me las he arreglado para ir rápido. Tengo el barco para eso. Es confiable y optimizado para estar en la parte de atrás”.

Después de los días de navegación contra una alta presión que no les dejaba avanzar, finalmente las condiciones meteorológicas en el Pacífico Sur están siendo las típicas de los “cincuenta aullantes”. Las 1.700 millas que separan al grupo de cabeza hasta Hornos van a ser muy duras en condiciones de mar y fuertes vientos, como dice el meteorólogo Dumar “será un acercamiento muy musculoso”. El cual predice que obligará a los patrones el realizar varias trasluchas en las próximas horas con vientos de 25 a 30 nudos y mar gruesa, con olas entre 4 y 5 metros de altura: “Un sistema secundario de baja presión se profundizará sobre la parte norte de la flota el 31 de diciembre. Cruzará la trayectoria de los competidores y generará fuertes vientos al acercarse al Cabo de Hornos.

La cual se moverá hacia el sureste mientras cruza la flota. Un nuevo dolor de cabeza en perspectiva para los patrones, que tienen que posicionarse, al este de la flota para los que van en cabeza, y al oeste de la flota para los siguientes.

Debería estar al sur del Cabo de Hornos el sábado 2 de enero antes de morir en la Península Antártica. Por lo tanto, traerá fuertes vientos del “oeste” (35-45 nudos) con rachas de 55 nudos cuando se acerque a Hornos para los que van en cabeza, que se esperan para la tarde del 2 de enero. Los mares también serán muy agitados con olas de 6 a 7 metros. El Cabo de Hornos debería estar a la altura de su reputación para el «Maître CoQ IV» y en menor medida para «Apivia», «LinkedOut» y «Groupe APICIL». Las condiciones mejorarán entonces para el "pelotón".

Como se suele decir, todo lo que no han bailado desde el Índico, lo van a bailar todo junto en las últimas millas del Pacifico Sur hacia Tierra de Fuego.