Sevilla se convertirá en el epicentro del windsurf

Presentada en el CEAR de la Isla de la Cartuja la Copa de España de Raceboard

Las aguas de la Bahía de Cádiz vuelven a convertirse en epicentro del windsurf español. En esta ocasión será con motivo de la Copa de España de la clase Raceboard, que se disputará del 25 al 28 de septiembre bajo la organización del Club de Vela Dársena de Sevilla y la Federación Andaluza de Vela, con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la firma ecofriendly Mosetec Climatización.

El evento fue presentado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja, en Sevilla, con la participación del director general de Eventos e Instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; el presidente de la FAV, Francisco Coro; y los regatistas Curro Manchón, secretario nacional de la clase, vicepresidente del club organizador y campeón del mundo; y Blanca Manchón, dos veces olímpica y campeona intercontinental.

La Copa de España recoge el testigo del Mundial celebrado en las mismas aguas hace un año, y reunirá a unos 60 regatistas de España, República Checa y Bélgica. Para muchos, la cita será un test previo al Mundial de la clase, programado en Mandelieu (Francia) del 20 al 25 de octubre.

El programa arranca el jueves 25 con la apertura de la Oficina de Regatas, confirmación de inscripciones y control de material. Las primeras mangas se disputarán el viernes a partir de las 13:00, con hasta tres pruebas diarias hasta un máximo de nueve. El sábado y el domingo las salidas se adelantarán a las 11:00.

La competición estará abierta también a las clases Windsurfer y Techno, con categorías sub21, absoluta y Master, además de clasificaciones por divisiones de edad: Senior, Sénior+, Gran Master, Veterano y Superveterano.

Participarán regatistas de 15 clubes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña. El Club de Vela Dársena será el más representado con 29 tablas en liza, junto a entidades como el Club Náutico Sevilla, Club Náutico Puerto Sherry, Real Club Náutico de La Línea, Club Náutico Fuengirola y Club de Vela Valdelagrana.

Entre los favoritos figuran Alejandro Rivera, subcampeón nacional absoluto; Curro Manchón, campeón Master y tercero en la general del último nacional; y Eloísa Tarancón, campeona absoluta y sub21 en Jávea. También destacan sevillanos como Borja Carracedo, Marc Ribó o Daniel Sánchez, habituales en podios internacionales.

Con este cartel, la Copa de España de Raceboard 2025 promete espectáculo y emoción en un escenario privilegiado para la vela ligera, reafirmando a la Bahía de Cádiz como referente del windsurf nacional e internacional.

