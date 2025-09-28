Curro Manchón, campeón absoluto

El sevillano Curro Manchón se ha proclamado campeón absoluto de la Copa de España de Raceboard que bajó este domingo el telón en El Puerto de Santa María (Cádiz) con dominio andaluz. La cita, organizada por el Club de Vela Dársena de Sevilla y la Federación Andaluza de Vela, reunió a medio centenar de windsurfistas procedentes de cuatro comunidades.

Manchón (Club Náutico Sevilla) firmó un cierre impecable con dos victorias parciales, que se suman a los cuatro triunfos logrados en las jornadas previas. Con un sexto puesto como peor resultado, el campeón mundial de tablas largas acumuló 7 puntos, proclamándose campeón absoluto de la Copa de España, además de imponerse en las categorías Master (más de 40 años) y Senior Plus (40-49 años).

La plata fue para Borja Carracedo (Club Náutico Sevilla) con 14 puntos y ganador en la división Senior (21-39 años), mientras que el bronce correspondió a Jacobo López (CN Fuengirola) con 20 puntos, vencedor entre los Gran Master (50-59 años).

En categoría femenina, la protagonista fue Eloísa Tarancón (Club de Vela Dársena), campeona absoluta y sub21 desde la 15ª plaza de la general, aprovechando la ausencia de su compañera María Antonia Domínguez, que finalizó subcampeona y se adjudicó la división Superveterano (+65 años). El podio lo completó Lucía Selma (CN Puerto Sherry), segunda sub21, y Claudia Cardosa (CVD), tercera en sub21.

Entre los hombres sub21, el título fue para Nacho Fernández (Club de Vela Dársena), octavo de la general tras mejorar tres puestos en la jornada final. Le siguieron Sergio López y Alejandro Selma (CN Puerto Sherry).

Otros triunfos de división fueron para Tatiana Moreno (CVD) en Senior femenino, Rafael Ros (Escola Municipal Vela Valencia) en Superveterano masculino y Fernando González de la Madrid (CN Puerto Sherry) en Veterano (60-64 años).

Por equipos, el Club Náutico Sevilla lideró la clasificación, escoltado por el Club de Vela Dársena y el CN Puerto Sherry, logrando la Federación Andaluza el triunfo interautonómico. Además, los trofeos especiales fueron para Rafael Ros, de 76 años, como regatista más veterano (Leyenda), y Gonzalo Cardosa (CVD), de 15 años, como el más joven (Benjamín).

La última jornada estuvo marcado por un frente nuboso que redujo la visibilidad en la bahía gaditana. El comité adelantó las salidas y logró disputar dos mangas con viento de entre 9 y 15 nudos de intensidad y componente sur/suroeste, anulando finalmente la novena y última prevista. La Copa de España se cerró con ocho pruebas completadas y un descarte aplicado.