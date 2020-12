Formula Kite Spain Series Taradin, el nuevo «Zar» de las Formula Kite Spain Series Gisela Pulido gana la competición en categoría femenina tras la última regata en Tarifa

Denis Taradin y Gisela Pulido son nuevos vencedores del circuito Formula Kite Spain Series en la categoría Open. El ruso se ha proclamado vencedor tras haber finalizado hoy la última regata de la temporada, la Tarifa Foil Boards FKSS 2020 Tarifa. El ruso ocupa el trono de Alejandro Climent que había ganado las dos ediciones anteriores de la competición. El valenciano finaliza segundo mientras que Simon Burner es tercero. En féminas la vencedora es la española seguida de la rusa Sofía Kotliar y en tercera posición ha quedado Julia Damasiewicz.

Tanto Taradin como Pulido viven en Tarifa durante el año por lo que para ambos hoy ha sido un día muy especial al poder celebrar el triunfo después de toda una temporada de enconada competición. Ambos ya piensan en 2021 cuando las FKSS celebrarán su cuarta temporada.

El ‘Zar’ Taradin ha sido el más regular de la temporada en las cinco regatas disputadas. El regatista afincado en Tarifa comenzó la temporada en Alarcón y Castellón con dos terceras posiciones mientras que en Mallorca subió a la segunda plaza sólo superado por Axel Mazella mientras que en Tarifa ha finalizado cuarto.

El ruso comentaba tras su victoria: “Esta victoria es algo importante para mí. Ganar la general aquí en casa compitiendo todo el año al máximo es genial. Además, ganar en casa ha sido algo muy especial. Para mí la FKSS es importante porque estoy en el país en el que vivo y este año habíamos decidido centrarnos en estar en todas las sedes. El premio del Wingfoil de F-One me viene muy bien porque la próxima temporada quiero compatibilizar el circuito en Open y en Wingfoil. Me gusta probar otras especialidades y creo que el Wingfoil será una gran clase en los próximos años”.

Por su parte, Gisela Pulido explicaba hoy: “Estoy súper contenta de ser la campeona de las Formula Kite Spain Series. Y más tras el año tan complicado que estamos teniendo en todo el mundo con el Covid. Que hayamos podido hacer cinco pruebas es algo genial y que hemos podido hacer gracias al esfuerzo de todos. Y, además, el final de la temporada ha sido en casa con lo que no puedo pedir nada más. La clave de la campaña ha sido el poder estar en todas las regatas, entrenar y en la regularidad".

También hay ya ganadores en las categorías Master y Gran Master de las FKSS. En master el vencedor ha sido el castellonense Marius Pavel mientras que en la categoría más veterana el vencedor final ha sido catalán Sergi Santos de Vilasar de Mar.

Dils, campeón en F-One Formula Kite Amateur

El que también ha conseguido el título de la temporada en la F-One Formula Kite Amateur ha sido el belga afincado en Alfás del Pi, Regy Dils. El regatista se ha impuesto en la temporada por delante de Kiko Espí y de su hijo, el jovencísimo y prometedor regatista Carlos Espí. Para Dils ha sido un gran año: “El circuito ha sido increíble. Nos lo hemos pasado fenomenal y ya estoy deseando que comience la temporada 2021 en la que me paso a la clase Open. Paso de ganar a ser uno del montón pero bueno esa es la curva de aprendizaje… Pero de lo que estoy seguro es que me lo voy a pasar tan bien como este año”.

Mazella y Damasiewicz ganan en Tarifa

Por lo que hace referencia a la prueba de Tarifa que hoy ha finalizado Axel Mazella y Julia Damasiewicz se han proclamado vencedores de la Tarifa Foil Boards FKSS 2020 Tarifa después de que hoy no se haya podido dar ninguna salida debido al fuerte viento que hubo en la Playa de Los Lances de la localidad gaditana. Mazella ha cerrado una temporada de ensueño en las FKSS ya que en las cuatro regatas en las que ha participado ha hecho un segundo puesto en Alarcón y ha ganado en Castellón, Mallorca y Tarifa. Su ausencia en Formentera le ha impedido ser el campeón del circuito en 2020. En el podio masculino el francés ha estado acompañado por el croata Martin Dolenc (número 5 del mundo) y por el italiano Calbucci. “Ha sido una buena semana para mí. He navegado muy bien y, además, he podido probar material nuevo que ha funcionado muy bien. Hoy era muy complicado poder navegar por el viento y el mar. Es una lástima que no haya podido estar en Formentera pero una serie de compromisos me impidieron estar en esa regata. En 2021 quiero seguir viniendo a las FKSS que son un gran circuito y con un gran nivel competitivo”, explicaba Mazella, el mejor regatista del mundo en Kitefoil.

En féminas, Julia Damasiewicz terminó llevándose la victoria por delante de la inglesa Ellie Aldridge y la polaca Magdalena Woyceichowska. El podio de las FKSS ha sido el mismo que ya se produjo en el campeonato de Europa de la especialidad que se celebró en Polonia este pasado verano. Esto da una medida de la calidad competitiva que hay en el circuito. Tras su buena actuación del domingo, la española Gisela Pulido terminó cuarta en la regata.

Al no haber podido dar salidas en ninguna de las clases las clasificaciones de F-One Formula Kite Amateur y Wingfoil no sufren cambios. Así, Regy Dils se ha proclamado ganador de la Tarifa Foil Boards FKSS 2020 en Amateur y consigue así su tercera victoria de la temporada. Mientras que en Wingfoil el vencedor final ha sido el tarifeño Basri Halim Bin Abdul.

El director general de las FKSS, Sergio W. Smit, ha aprovechado la competición de Wingfoil en Tarifa para anunciar: "La próxima temporada esta especialidad contará con un circuito independiente que se llamará Wingfoil Spain Series y tendrá tanto eventos independientes como unidos a las Formula Kite Spain Series en formato Grand Slam".