Ocho barcos centenarios estarán en Mahón

El Club Marítimo de Mahón acogerá, del 26 al 30 de agosto, la XXI Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, que reunirá a la élite de la flota clásica del Mediterráneo. Entre las 48 embarcaciones preinscritas, destacan ocho yates centenarios que han dejado su huella en la historia de la náutica deportiva.

La categoría de Big Boats, que agrupa a los veleros de mayor eslora, contará con cuatro barcos de más de un siglo de vida. El más antiguo de todos es el Cariad, botado en 1896, con un diseño de Summers & Payne y 36 metros de eslora. Este emblemático yate llega a la regata menorquina tras una extensa y costosa restauración.

Junto al Cariad, competirán tres icónicos veleros de la clase 15 metros Fórmula Internacional: Mariska (1908), Tuiga (1909) y The Lady Anne (1912). Diseñados por el renombrado arquitecto naval escocés William Fife III, estos barcos son testigos de la evolución en velocidad y tecnología de principios del siglo XX.

Rivalidades históricas

En la categoría de Época Cangreja, se reeditará el emocionante enfrentamiento entre el Rowdy y el Chinook, dos yates de la clase NY40, ambos diseñados por Nathanael Herreshoff y botados en 1916. También competirá el Spartan (1913), el único superviviente de la clase NY50, diseñado por el mismo arquitecto naval.

Completa el grupo el Gipsy (1927), que se aproxima a su centenario. Este diseño de Colin Archer fue el único barco civil construido en el astillero Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz, conocido por su especialización en naves militares.

Cinco clases

Las ocho embarcaciones competirán en aguas de Menorca, divididas en cinco clases: Big Boats, Época Cangreja, Época Bermudiana (barcos construidos antes de 1950), Clásicos (botados entre 1950 y 1975) y Espíritu de Tradición (clásicos modificados o construidos con materiales modernos).

La XXI Copa del Rey Repsol de Barcos de Época cuenta con el patrocinio de Repsol y la colaboración del Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Mahón. Este evento se ha consolidado como el referente de la vela clásica en España y forma parte del circuito The Mediterranean Champions Cup, junto a competiciones prestigiosas como Les Régates Royales y Vele d'Epoca di Imperia.

El programa comenzará oficialmente el 26 de agosto con la apertura de la oficina de regatas, el registro de participantes y la inspección de los barcos. La ceremonia de bienvenida a armadores y tripulaciones se celebrará por la tarde. Las pruebas se desarrollarán del 27 al 30 de agosto, con un máximo de cinco mangas programadas. La llegada de las regatas se realizará en el puerto natural de Mahón, una experiencia única que distingue a esta competición de otras en el mundo.

