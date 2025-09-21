España salva el primer asalto en Ginebra y ahora le espera Cádiz

El equipo español de SailGP, liderado por Diego Botín, salvó el primer asalto en aguas del lago Leman en Ginebra al finalizar en quinta posición el Rolex Switzerland Grand Prix, después de un inicio de competición el sábado bastante complicado. Una victoria en la última manga, aunque no le daba opciones disputar la final, sí escalar posiciones y poder mantener aún esperanzas de estar en noviembre en la Gran Final de Abu Dabi. Navegaron solo tres tripulantes por barco debido al poco viento, en el caso español la tripleta titular fue la formada por Diego Botín, Florian Trittel y Joel Rodríguez.

Aún así la jornada arrancó cuesta arriba. España apostó por la misma estrategia de las últimas mangas, buscando el extremo superior de la presalida. Pero la maniobra no funcionó: el F50 Victoria quedó atrapado en la flota y, además, con una penalización que complicó aún más la remontada. El resultado: octavos en una prueba marcada por la falta de viento, que dejó a varios equipos sin poder completar el recorrido.

La organización optó por esperar una mejoría en las condiciones, y finalmente el viento apareció lo justo para disputar una quinta y última manga antes de la final. Y ahí llegó el golpe de efecto. España cambió de planteamiento, buscó la boya más cercana desde la salida y, tras un tramo muy igualado, logró abrir hueco para imponerse con autoridad. La victoria le dio 10 puntos vitales y permitió remontar hasta la quinta posición en el evento, superando a rivales directos como Nueva Zelanda y Gran Bretaña, que se quedaron fuera del podio.

Alemania, que con Erik Heil al timón acabaría proclamándose campeón tras sorprender aAustralia y Suiza, lograba su primer triunfo en SailGP.

Tras el resultado, Florian Trittel, wing trimmer del equipo español, lo resumía con claridad: «Hoy hemos visto que una carrera lo puede cambiar todo. Antes de la última manga pintaba muy mal y este resultado nos hace afrontar los dos Grandes Premios que quedan de otra manera. Soñamos con la final, es nuestro objetivo, pero necesitamos estar finos».

Con 70 puntos en la general, España ocupa ahora la cuarta plaza, a solo tres de Nueva Zelanda (73), cinco de Gran Bretaña (75) y seis de Australia (76). La próxima cita será en Cádiz, los días 4 y 5 de octubre, donde Los Gallos competirán en casa ante su afición con la vista puesta en asaltar el podio provisional que da acceso a la gran cita de Abu Dabi.

