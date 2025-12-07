Suscribete a
6ª regata costa del sol

El DK46 Castañer Yachts gana en una edición de contrastes

cruceros

La competición constó de dos etapas con mucho viento de Poniente y la última en blanco por falta de viento

Iñaki Castañer y Fernando Retegui
ABC_N

La 6ª Regata Vuelta Costa del Sol – Trofeo Comandancia Naval de Málaga ya tiene campeones. El DK46 Castañer Yachts, patroneado por Iñaki Castañer junto a Fernando Retegui, se proclamó vencedor absoluto y ganador en ORC 1, culminando una edición marcada por el fuerte viento de ... Poniente en las dos primeras etapas y la ausencia total de viento en la última. Le acompañan en el palmarés el First 36 Rosie de Alan O'Reilly (CNM Benalmádena), campeón en ORC 2, y el Sun Fast 32 Paul Chimene de Philippe Vigneron (RCM Sotogrande), vencedor en ORC 3.

Descarga la app