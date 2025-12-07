El DK46 Castañer Yachts gana en una edición de contrastes

La 6ª Regata Vuelta Costa del Sol – Trofeo Comandancia Naval de Málaga ya tiene campeones. El DK46 Castañer Yachts, patroneado por Iñaki Castañer junto a Fernando Retegui, se proclamó vencedor absoluto y ganador en ORC 1, culminando una edición marcada por el fuerte viento de ... Poniente en las dos primeras etapas y la ausencia total de viento en la última. Le acompañan en el palmarés el First 36 Rosie de Alan O'Reilly (CNM Benalmádena), campeón en ORC 2, y el Sun Fast 32 Paul Chimene de Philippe Vigneron (RCM Sotogrande), vencedor en ORC 3.

La regata terminó este domingo sin poder disputar la tercera etapa entre Marina del Este y Málaga por total ausencia de viento. El comité de regatas validó las clasificaciones acumuladas de las dos primeras travesías —ambas especialmente duras y decisivas— confirmando los triunfos de los tres campeones.

«Ha sido una victoria muy trabajada en condiciones tan exigentes como favorables para el barco», explicaba Castañer, quien destacó que la prueba «se consolida año tras año gracias a los 30 barcos participantes y al nivel organizativo del Real Club El Candado». El patrón subrayó el carácter extremo de la regata: ceñidas con 30 nudos, popas durísimas con tangón simétrico y medias de 11 nudos durante casi 80 millas, todo ello sin sufrir una sola rotura.

Primera etapa: Málaga-Sotogrande (52 millas)

La primera travesía comenzó con un viento de proa constante que obligó a ceñir durante las 52 millas del recorrido. Las durísimas condiciones provocaron nueve retirados entre los treinta barcos inscritos.

En lo deportivo, el Castañer Yachts se impuso con absoluta solvencia, aventajando en más de dos horas —en tiempo real y compensado— al 53 pies Aviador de Gabriel Medem (RCMtmo Sotogrande).

Tercero fue el First 36 Rosie, seguido del Sun Fast 33 Obsession de Stephen Lawson, que logró el tercer puesto de la general y la victoria en ORC 2 por más de siete minutos sobre el Aquilón (RC Mediterráneo) y el propio Rosie.

En ORC 3, el mejor fue el First 34.7 Elamar de Jorge de Torres (RC Mediterráneo), con más de diez minutos sobre el Paul Chimene y más de dos horas sobre el First 345 Kromi (CNM Benalmádena).

Segunda etapa: Sotogrande-Marina del Este (79 millas)

La segunda etapa comenzó con poniente de 10–12 nudos y una salida con viento de aleta que dejó un pequeño incidente entre el Dufour 40 Andromaxa y el Castañer Yachts, sin consecuencias deportivas.

A medida que la flota avanzaba hacia Estepona, el viento fue aumentando, llegando a 20 nudos a la altura de Marbella y superando los 30 nudos en Calaburras, con olas de tres metros. Las roturas fueron numerosas, como el Aviador, que perdió un spinnaker.

En una de las etapas más duras de la regata, el vencedor fue el Paul Chimene —primero en la general y en ORC 3— seguido del Rosie (ganador en ORC 2) y del Castañer Yachts (primero en ORC 1). Les siguieron el Aquilón y el Andromaxa Too.

Tercera etapa: Marina del Este-Málaga (30 millas)

Cancelada por encalmada total

La flota y el comité navegaron incluso hasta Torre del Mar para buscar una mínima ventana de viento, pero el parte no dio opción. A las 14:00 horas se canceló definitivamente la etapa.