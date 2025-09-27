American Magic ya es heptacampeón

La tripulación del America Magic celebrando en el agua su séptimo título de las 52 Super Series

La temporada 2025 de las 52 Super Series llegó a su fin en aguas de Porto Cervo (Italia). El American Magic de Doug DeVos se proclamó por séptima vez campeón, confirmándose así como el mejor equipo de TP52 de la historia.

American Magic llegaba a la última regata del año con la suficiente renta como para no pasar apuros, más de 20 puntos sobre su compatriota, el Sled, que si bien ganaría el último evento de la temporada, tan solo le serviría para acabar subcampeón del circuito. El proyecto liderado por Okura mostró gran solidez, con un plantel en el que brillaron Murray Jones como estratega, Andrea Visintini como navegante y Francesco Bruni en la táctica.

«Me siento agradecido y afortunado de formar parte de esto desde el inicio. Ganar es la recompensa al esfuerzo de un equipo que nunca baja los brazos», afirmó emocionado Doug DeVos tras recibir el trofeo.

El Phoenix sudafricano de Hasso y Tina Plattner finalizó segundo a seis puntos, su mejor resultado desde 2023, con Tom Slingsby en la táctica. El podio lo completó el Alegre de Andy Soriano, con el cántabro Pablo Arrarte en la tripulación.

Con este éxito, el American Magic suma siete títulos absolutos (2013, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 y 2025) y firma su tercer triplete —Royal Cup, Mundial de TP52 y 52 Super Series— tras los logrados en 2014 y 2022.

El podio final de la temporada lo completaron Sled (segundo) y el Paprec de Jean-Luc Petithuguenin (tercero), mejor resultado histórico del equipo francés. Cuarto fue el debutante italiano Alkedo Vitamina, cuyo armador Andrea Lacorte fue distinguido como mejor armador y timonel.

En total, la temporada 2025 incluyó cinco sedes y 40 pruebas disputadas en Saint-Tropez, Baiona, Cascais, Puerto Portals y Porto Cervo, con 13 equipos de diez nacionalidades diferentes. La igualdad fue máxima, con hasta once equipos distintos sumando victorias parciales.

Con el cierre de la temporada en Cerdeña, las 52 Super Series confirman su condición de mejor circuito de monocascos del mundo y ya tienen calendario para 2026, con cinco regatas programadas entre mayo y septiembre.

