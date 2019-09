Trofeo Príncipe de Asturias Los primeros líderes del Príncipe de Asturias toman posiciones en Bayona «Pairo 8» en ORC 0-1, «Bosch Service Solutions» en ORC 2 y «Raygrass III» ens ORC se colocan al frente de la general en las tres divisiones que han competido en tiempo compensado

Gran estreno en aguas de Bayona del Trofeo Príncipe de Asturias. La cita, organizada por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar, ha arrancado con la disputa de las primeras pruebas para las clases ORC 0-1, ORC 2, ORC 3, J80 y la prestigiosa Ladies Cup. Pairo 8, Bosch Service Solutions, Raygrass III, Miudo y ¡Hola! Fashion son los primeros líderes de esta trigésimo cuarta edición.

La jornada amanecía tranquila, con unas condiciones de viento bastante suaves hasta que finalmente, hacia las 15:00 horas tal y como estaba previsto, el Comité de Regatas pudo dar la señal de Atención para las tres divisiones de ORC. No fue sencillo para la flota, y es que durante las 15 millas del recorrido de ida y vuelta entre Bayona y Subrido (Cabo Home) el viento se mantuvo cambiante en cuanto a dirección e intensidad, aunque predominando siempre el componente norte-nordeste de entre tres y 12 nudos en las diferentes zonas de la ría.

Ejemplo de ello fue el caso del Yess Too en la clase ORC 0-1. Los de Rui Ramada dominaron con autoridad la primera parte del recorrido hasta encontrarse en Cabo Home con un pozo de viento que volvió a comprimir a la flota hasta prácticamente la línea de llegada. Finalmente, el Yess Too fue el primero en finalizar la prueba y se sitúa segundo en la general en tiempo compensado por detrás del Pairo 8 del armador José Luis Freire, que se coloca como primer líder de la jornada con Laureano Wizner a la caña. El Maria-Casas do Telhado de Manuel María Cunha cierra el podio en el tercer cajón.

En ORC 2, el Bosch Service Solutions de Ramón Ojea se posiciona al frente de la clasificación en esta primera jornada al completar el recorrido en dos horas y 56 minutos. Le sigue en la general el asturiano Antílope-Lener de José Luis Alcuso en segunda posición y el Milaneza del patrón portugués Diogo Talone, que marcha tercero.

La tercera categoría en estrenarse hoy en el 34º Trofeo Príncipe de Asturias ha sido ORC 3, en la que el Raygrass III de Jaime Núñez fue quien se llevó el gato al agua por delante de La Burla Negra de Juan José Martínez y el Orion de Javier Pérez, segundo y tercero respectivamente.

Por su parte, la clase J80 arrancó su programa de competición con la disputa de las tres primeras pruebas en el campo de regatas. El viento tampoco se lo puso nada fácil al Comité, que tuvo que trasladar el campo más hacia fuera de la bahía de lo previsto en busca de unas condiciones óptimas para poder dar comienzo a la competición.

En lo más alto de la tabla, los tres primeros clasificados toman ventaja frente al resto de la flota y con sólo dos puntos de diferencia entre el líder y el tercero. Con unos parciales 3-1-3, el Miudo de Diogo Costa es el primer líder de la general por delante del Pazo de Cea de Cristina González, que ocupa la segunda posición con unos resultados 4-2-2, y del Okofen de Javier de la Gándara, que se ha estrenado hoy en la tercera posición tras sumar un cuarto y dos segundos puestos.

En el mismo campo de regatas que los J80 estuvieron los Fígaro de la Ladies Cup. Con dos primeros y un segundo en las tres pruebas disputadas, el ¡Hola! Fashion de Pilar Casares cierra la jornada como líder de la competición femenina con un total de cuatro puntos. Por detrás, a sólo dos puntos, le sigue el Serralleiras de la portuguesa Marta Ramada en la segunda posición con un tercero, un primero y un segundo y el Hello! de Laura Gil, que ocupa por ahora el tercer puesto de la general con un segundo, un tercero y un cuarto en su casillero.