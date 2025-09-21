El Club Náutico Dummies, campeón absoluto del Open Ibérico en Cortegada

El Club Náutico Dummies de Ourense se proclamó vencedor absoluto del Open Ibérico de Esquí Náutico y de las disciplinas emergentes wakeboard y wakesurf, disputado en la Pista Internacional del Miño, en la villa termal de Cortegada. El evento, que reunió a unos 80 riders llegados de distintos puntos de España, ponía en juego el Gran Premio Deputación de Ourense, dentro de la Semana Abanca, el gran evento multináutico de referencia en nuestro país.

El club de la Ciudad de las Burgas firmó una actuación brillante, logrando 6 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, consolidando su hegemonía en esta cita. La competición estuvo organizada por la Federación Gallega de Esquí Náutico, con el respaldo de la Española y de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.

La cita arrancó a primera hora con dos pistas independientes: una para el esquí náutico y otra para wakeboard y wakesurf, una decisión acertada ante la elevada participación. Con un clima perfecto, las mangas se sucedieron sin pausa desde las 9:30 hasta las 19:00 horas, solo con un breve descanso para el almuerzo.

Los ourensanos destacaron desde el inicio: Nicolás Figueiredo se impuso en Hipermini, Juan Pinal en Mini Slalom y Simoneta Suárez en Sub17, todos del Dummies. En Slalom Open, la victoria fue para Nicolás Reguera (Arcade), mientras que en la misma disciplina sobresalió el vigués Ruy Andrade.

En wakeboard, los oros se repartieron entre Paco Riveras, Raquel Rodas (San Telmo de Tui), Marina Dugo (Náutico Entrepeñas de Guadalajara) y el senior Miguel Vázquez (Dummies). El Entrepeñas completó además un gran papel con las victorias de Marina y Pablo Dugo en categoría femenina.

El Open Ibérico sirvió además como antesala de los Campeonatos de España de Esquí Náutico, que se celebrarán los próximos 27 y 28 de septiembre en el embalse del Cerro de Alarcón (Madrid), organizados por el Club de Esquí Náutico de la capital. Allí estarán muchos de los riders que compitieron en Cortegada, testigos del creciente impulso que la Deputación de Ourense, con su presidente Luis Menor al frente, sigue dando a los deportes náuticos en aguas interiores.

Tras la cita de Cortegada, la Semana Abanca se traslada el próximo fin de semana a Castrelo de Miño (vela y piragüismo) y a A Coruña (vela). Entre sus actividades destacan los Clinic Abril de Vela y Piragüismo, dirigidos por técnicos y deportistas de élite como Ero Pons (equipo olímpico español) y Álvaro Fernández Fiuza (siete veces ganador del Descenso del Sella y doble campeón mundial y europeo).

