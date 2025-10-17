Suscribete a
World Sailing Awards 2025

Jordi Xammar, Marta Cardona y Dani Anglada, nominados

Lo hacen en las categorías Rolex World Sailor of the Year, Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year y Team of the Year

Jordi Xammar y Marta Cardona
Jordi Xammar y Marta Cardona sailing energy

JAUME SOLER

La vela española vuelve a ser protagonista en el panorama internacional, después de que la World Sailing haya anunciado este viernes los finalistas de los World Sailing Awards 2025, que reconocen los logros más destacados del año en el deporte de la vela

Entre los ... nominados figuran tres representantes españoles: los regatistas del equipo preolímpico Jordi Xammar y Marta Cardona, candidatos respectivamente a Mejor Regatista Masculino del Año (Rolex World Sailor of the Year) y Mejor Regatista Joven Femenina del Año (Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year); y el navegante invidente Dani Anglada, finalista en la categoría Equipo del Año (Team of the Year) con su proyecto inclusivo Yes We Sail.

