Jordi Xammar, Marta Cardona y Dani Anglada, nominados

La vela española vuelve a ser protagonista en el panorama internacional, después de que la World Sailing haya anunciado este viernes los finalistas de los World Sailing Awards 2025, que reconocen los logros más destacados del año en el deporte de la vela

Entre los ... nominados figuran tres representantes españoles: los regatistas del equipo preolímpico Jordi Xammar y Marta Cardona, candidatos respectivamente a Mejor Regatista Masculino del Año (Rolex World Sailor of the Year) y Mejor Regatista Joven Femenina del Año (Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year); y el navegante invidente Dani Anglada, finalista en la categoría Equipo del Año (Team of the Year) con su proyecto inclusivo Yes We Sail.

Veteranía y juventud

Desde que comenzaron a navegar juntos en 2025 en la clase 470 mixto, Xammar (CN El Garraf) y Cardona (CN Arenal) se han consolidado como una pareja imbatible. En apenas un mes lograron un doblete histórico, proclamándose campeones de Europa en Split (Croacia) y campeones del mundo en Gdynia (Polonia).

Los otros nominados al Rolex World Sailor of the Year son en categoría masculina y competirá con el neozelandés Peter Burling, campeón de Copa América y vela oceánica, y los franceses Charlie Dalin y Alex Loison.

La gesta cobra aún más valor si se tiene en cuenta que lo consiguieron tras solo 40 sesiones de entrenamiento juntos, lo que demuestra la rápida adaptación de Cardona al 470, después de competir en 49er FX. A sus 20 años, la balear se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la vela internacional.

Para Jordi Xammar, la nominación es un reconocimiento a una trayectoria marcada por la excelencia y la perseverancia. Bronce olímpico en Tokio 2020, el catalán lleva siete años consecutivos subiendo al podio en campeonatos del mundo de 470. En su palmarés figuran tres oros mundiales (2025, 2024 y 2020), tres platas (2023, 2022 y 2019) y dos bronces (2021 y 2018), además de la medalla olímpica.

El propio Xammar reconocía su satisfacción por este nuevo logro: «Es un orgullo enorme estar entre los nominados a los Rolex World Sailor of the Year. Solo hay que ver la lista de finalistas para valorar lo que significa. Este año ha sido muy intenso con Marta, y esta nominación refleja todo el trabajo y esfuerzo del equipo. Estoy muy feliz, especialmente por ella; tiene una carrera brillante por delante».

Por su parte, Marta Cardona compartía su entusiasmo: «Ser nominada a mejor regatista joven del año y que Jordi también lo esté en la categoría absoluta es un orgullo. Ha sido nuestra primera temporada juntos y ha sido increíble. Quiero dar las gracias a todos los que nos han apoyado. ¡Ojalá podamos celebrarlo con vuestra ayuda en las votaciones!»

Las otras nominadas en la categoría de Cardona son la italiana Maddalena María Spanu, las polacas Antonina Puchowska y Alicja Dampc y la israelí Tamar Steinberg.

Este premio lo han ganado ya otros españoles, los últimos fueron Diego Botín y Florian Trittel (2024), Iker Martínez y Xabi Fernández (2011); Blanca Manchón (2010); Fernando Echavarri y Antón Paz (2005); y Theresa Zabell (1994).

Ejemplo de superación

La tercera nominación española recae en Dani Anglada, regatista invidente y creador del proyecto Yes We Sail, finalista en la categoría de Equipo del Año. El navegante barcelonés de 39 años protagonizó el pasado julio una hazaña sin precedentes: completó en solitario la vuelta a la Isla de Wight (Reino Unido) a bordo de un patín a vela catalán, navegando más de 70 millas náuticas en 13 horas.

Su logro, más allá de lo deportivo, representa un símbolo de inclusión y superación personal dentro del mundo de la vela. Con esta nominación, la World Sailing reconoce su labor pionera y su compromiso con la accesibilidad en el deporte náutico.

Votaciones abiertas y gala en Irlanda

Los World Sailing Awards 2025 se decidirán mediante una votación conjunta del público (50%) y de un jurado internacional de expertos (50%). Cualquier aficionado puede participar hasta el domingo 26 de octubre a las 23:00 UTC, a través del sitio web oficial de World Sailing.

Los ganadores se conocerán en la gala de entrega de premios, que tendrá lugar el 5 de noviembre en Dún Laoghaire (Irlanda), en un acto que reunirá a las figuras más destacadas de la vela mundial.