Team New Zealand responde a American Magic

La 38ª edición de la Copa América ha entrado en crisis y el ambiente cada vez está más enrarecido después de la marcha de varios equipos y de las acusaciones que ha hecho American Magic de la falta de transparencia y de Protocolo injusto con el Defender el Team New Zealand. Esto ha provocado la reacción del Team New Zealand, que ha contraatacado publicando el Protocolo y negando que no haya interactuado ya no sólo con el Challenger of Record, Athenea Racing, sino también con el resto de equipos.

Lo cierto es que al hilo del caso, Alinghi Red Bull Racing, que anunció su retirada, lo hizo alegando la falta de diálogo y empatía del propio Team New Zealand.

Team New Zealand argumenta que el objetivo es «fortalecer el evento a largo plazo en beneficio común» y que desde hace meses, el Defender ha estado trabajando junto a los equipos participantes y en colaboración directa con el Challenger of Record en un esfuerzo por reformar la estructura de la Copa América y construir un modelo más colaborativo y sostenible.

Según el Defender este proceso derivó en un borrador del Protocolo que, por primera vez, recoge múltiples propuestas y puntos de vista de los equipos involucrados, y que el documento, sin embargo, ha tardado más de lo habitual en completarse debido precisamente al alto grado de participación e intercambio de ideas.

El punto de inflexión llegó tras las declaraciones de Athena Racing y American Magic, quienes cuestionaron la transparencia del proceso y acusaron al Defender de tomar decisiones unilaterales. Ante esta situación, y en un intento por disipar cualquier sospecha, el Defender decidió publicar el último borrador del Protocolo de manera pública.

«Es una decisión motivada por las acusaciones infundadas que han circulado. Este borrador refleja el trabajo conjunto y el espíritu de apertura con el que hemos construido esta propuesta», declara la nota emitida del Defender.

Según el comunicado, la última versión fue entregada a Athena Racing hace diez días, antes del anuncio oficial de Nápoles como sede del evento en 2027. Desde entonces, no ha habido comentarios formales por parte del Challenger of Record, salvo una mención de que el documento fue bien recibido por los equipos.

Otro foco de crítica ha sido la elección de la sede. A pesar de lo que afirma Athena Racing, el Defender asegura haber ofrecido acceso completo al Acuerdo de Sede Anfitriona (HVA) a todos los equipos, siempre y cuando firmasen un Acuerdo de Confidencialidad (NDA), algo habitual en contratos que incluyen cláusulas comerciales sensibles.

La sede de Nápoles fue anunciada oficialmente con tiempo suficiente para que los equipos se preparen con antelación. El Defender también enfatizó que asegurar la sede antes del 19 de junio de 2025 es una obligación pactada con el Retador Oficial, buscando dar certidumbre a todas las partes implicadas.

El conflicto entre el Defender, Athena Racing y American Magic ha generado preocupación en el entorno de la Copa América. Mientras el Defender insiste en su compromiso con la transparencia y el trabajo conjunto, el ambiente se ha enturbiado.

Diversas voces dentro del mundo de la vela llaman a retomar el diálogo y centrar los esfuerzos en lo que verdaderamente importa, que no es otra cosa que el espíritu competitivo y la innovación técnica que han definido la Copa América durante más de 170 años.

Más temas:

Vela