Team New Zealand cede firmando el nuevo Protocolo

Los firmantes del Protocolo de la 38ª edición de la Copa América

Por fin el Royal New Zealand Yacht Squadron, actual defensor de la 38ª Copa América representado por Team New Zealand, y el Royal Yacht Squadron Ltd, desafiante oficial con Athena Racing, han firmado el Protocolo que regirá la Louis Vuitton 38ª Copa América, que se celebrará el verano de 2027 en Nápoles.

El acuerdo marca un antes y un después: por primera vez en 174 años, todos los equipos tendrán el mismo peso en las decisiones clave. La recién creada America's Cup Partnership gestionará de forma conjunta la organización del evento, desde el formato de las regatas hasta la explotación de derechos comerciales y mediáticos.

Más inclusión y estabilidad

La nueva estructura busca dar continuidad a la competición, que pasará a celebrarse cada dos años con calendarios y formatos consistentes. También introduce medidas para aumentar la participación femenina y juvenil: cada barco AC75 deberá llevar al menos una mujer a bordo, y se mantendrán las competiciones específicas para mujeres y jóvenes.

Control de costes y nuevo formato

Para evitar presupuestos desorbitados, se establece un límite de 75 millones de euros por equipo. Los cascos usados en la 37ª edición se reutilizarán siempre que sea posible, y las nuevas construcciones deberán cumplir requisitos de fabricación en el país representado.

En lo deportivo, el formato combinará match racing y regatas de flota, asegurando que todos los equipos permanezcan en competición durante más tiempo. Los cuatro mejores clasificados disputarán semifinales y final para decidir quién se enfrentará a Team New Zealand en la gran final de julio de 2027.

Invitado a bordo

Como novedad, cada barco llevará un invitado a bordo durante las regatas oficiales, permitiendo a patrocinadores, periodistas y personalidades vivir la experiencia desde dentro y acercando el espectáculo a nuevos públicos.

«Este es el cambio más audaz en la historia de la Copa América», señaló Grant Dalton, CEO de Team New Zealand. Para Sir Ben Ainslie, líder de Athena Racing, se trata de «un momento histórico que unifica la visión de todos los equipos».

Con el rumbo fijado y la mirada puesta en Nápoles, la Copa América se adentra en una etapa que combina tradición y modernidad, con el objetivo de asegurar su futuro y mantener su estatus como el mayor desafío náutico del planeta.

Más temas:

Vela