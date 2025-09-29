Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en el Torneo de Tokio y a qué hora juega el partido contra Casper Ruud

Carlos Alcaraz, durante un partido en el ATP 500 de Tokio

Una vez despejadas las dudas sobre el estado de su tobillo, Carlos Alcaraz certificó con solvencia el domingo su pase a las semifinales del ATP 500 de Tokio. Lo hizo superando en dos sets (6-2 y 6-4) al estadounidense Brandon Nakashima, número 45 del mundo, lo que le dio acceso a la siguiente ronda del torneo asiático, donde se verá las caras con Casper Ruud.

El noruego, cuarto cabeza de serie del cuadro y decimosegundo en el ranking de la ATP, será el primer gran escollo del murciano en su camino hacia el título en tierras niponas.

Los precedentes del cara a cara con Ruud son favorables al actual número uno del mundo, pues la victoria cayó de su lado en cuatro de los cinco enfrentamientos previos. La única mala noticia para Alcaraz es que la derrota tuvo lugar en el último duelo con el noruego, que le ganó en las ATP Finals del año 2024.

Como dato curioso hay que señalar que el español y el nórdico fueron compañeros hace solo unos días durante la disputa de la Laver Cup, donde formaron parte del combinado europeo.

Ante Ruud Alcaraz podría sumar la victoria 66 del curso, superando el mejor registro de su carrera (65 en 2023). Un triunfo que le dejaría más cerca de acabar el año como número uno mundial.

Si el de El Palmar consigue levantar el título en Tokio será el cuarto tenista español en hacerlo después de Manolo Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafael Nadal (2010).

A qué hora juega Alcaraz el partido ante Casper Ruud

El duelo entre Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud, correspondiente a las semifinales del Torneo ATP 500 de Tokio, se jugará este lunes 29 de septiembre. Será ya en la sesión nocturna, a partir de las 11:00 horas en España.

Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz en Tokio

El choque entre Alcaraz y Casper Ruud se emite por Movistar+. Asimismo, podrá seguirse en vivo el partido y toda la información del torneo asiático en ABC.es, donde los lectores podrán encontrar la crónica más completa una vez finalizado el encuentro.