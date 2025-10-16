Cuándo juega Alcaraz la final del Six Kings Slam: rival, día del partido y dónde ver online

El Six Kings Slam llega a su desenlace en Riad, donde seis de las grandes estrellas del tenis mundial se han reunido esta semana en un torneo de exhibición con ambiente de gala. El evento se disputa en la moderna ANB Arena y ha enfrentado ... a nombres como Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Taylor Fritz y, por supuesto, Carlos Alcaraz.

El tenista murciano ha vencido en semifinales a Taylor Fritz y se ha clasificado para la final del torneo, en la que aspira ganar los cinco millones de euros que el Fondo Soberano Saudí (PIF) ofrece al ganador.

Día, hora y contra quién juega Alcaraz la final

La final está programada para el sábado 18 de octubre a partir de las 15:30 horas en la ANB Arena de Riad (Arabia Saudí). El rival de Alcaraz saldrá del duelo entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, la otra semifinal del torneo.

Dónde ver la final del Six Kings Slam

El torneo se emite en directo a través de Netflix, que posee los derechos exclusivos del evento. La final podrá verse en streaming desde España y el resto del mundo con una cuenta activa en la plataforma, tanto en directo como bajo demanda una vez finalizado el encuentro.