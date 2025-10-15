Suscribete a
Alcaraz se revuelve contra las críticas por sus exhibiciones: «No son tan exigentes mentalmente»

El tenista, que no participó en Shanghái con molestias en el tobillo, debuta este jueves en el torneo Six Kings ante Fritz

Valentin Vacherot culmina la hazaña más improbable y entrañable: campeón en Shanghái

Carlos Alcaraz, en un entrenamiento en Riad
Carlos Alcaraz, en un entrenamiento en Riad Getty
Laura Marta

Todavía está Carlos Alcaraz con dudas por cómo responderá el tobillo, causa, además del cansancio y molestias musculares, de su baja en el Masters 1.000 de Shanghái. «No me siento, diría, al 100%, las dudas están ahí cuando me muevo en la pista», ... dijo este miércoles. Pero se prepara para debutar hoy en Arabia Saudí (14.00 horas, contra Fritz). Es protagonista del Six Kings Slam, este torneo de exhibición multimillonario que reúne al murciano con Jannik Sinner (que se retiró en Shanghái por calambres), Novak Djokovic (desfondado físicamente en las semifinales del torneo chino), Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev (con problemas de espalda desde principios de temporada) hasta el sábado, cuando se celebra la final, y que reparte más de trece millones de dólares en premios en metálico.

