Dos impresentables le roban a un niño la gorra que le regaló un tenista

El polaco Kamil Majchrzak acababa de ganar un agotador partido a cinco sets ante Karen Kachanov en el US Open y, cansado pero feliz, se acercó a los aficionados que solicitan autógrafos después de cada encuentro.

😥 Quand un pauvre enfant se fait voler la casquette offerte par Majchrzak ! 😡#USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/b1sMb83Wq8 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 29, 2025

Mientras firmaba, Majchrzak le regaló una gorra a uno de los niños presentes en la grada. La prenda apenas tuvo tiempo de llegar a las manos del chaval. Ni corto ni perezoso, un hombre situado a su derecha se la arrebató rápidamente y la guardó en el bolso de la mujer que estaba a su lado. Esta, sin inmutarse, sonríe y graba la escena con su teléfono móvil.

También grabaron la escena las cámaras del torneo, así que el vídeo no tardó en circular por las redes sociales y llegó a ojos del tenista polaco, quien publicó una historia y en su cuenta de Instagram solicitando que el mensaje llegara al niño afectado:

«Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al chico. Gracias a @asictennis (la marca deportiva que le patrocina) tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso. ¿Podéis ayudarme a encontrar al niño? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un DM (mensaje directo)».