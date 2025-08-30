Dos impresentables le roban a un niño la gorra que le regaló un tenista
El polaco Majchrzak, que participa en el US Open, quiere encontrar al chaval para regalarle otra prenda
El polaco Kamil Majchrzak acababa de ganar un agotador partido a cinco sets ante Karen Kachanov en el US Open y, cansado pero feliz, se acercó a los aficionados que solicitan autógrafos después de cada encuentro.
😥 Quand un pauvre enfant se fait voler la casquette offerte par Majchrzak ! 😡#USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/b1sMb83Wq8— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 29, 2025
Mientras firmaba, Majchrzak le regaló una gorra a uno de los niños presentes en la grada. La prenda apenas tuvo tiempo de llegar a las manos del chaval. Ni corto ni perezoso, un hombre situado a su derecha se la arrebató rápidamente y la guardó en el bolso de la mujer que estaba a su lado. Esta, sin inmutarse, sonríe y graba la escena con su teléfono móvil.
También grabaron la escena las cámaras del torneo, así que el vídeo no tardó en circular por las redes sociales y llegó a ojos del tenista polaco, quien publicó una historia y en su cuenta de Instagram solicitando que el mensaje llegara al niño afectado:
«Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al chico. Gracias a @asictennis (la marca deportiva que le patrocina) tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso. ¿Podéis ayudarme a encontrar al niño? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un DM (mensaje directo)».
