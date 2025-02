Garbiñe Muguruza a través de los ojos de sus colegas

Muguruza ha dejado una imborrable marca en la historia del tenis. Entre sus victorias más importantes destacan Roland Garros 2016, Wimbledon 2017 y, consecuencia de ello, haber alcanzado el puesto número 1 en el ranking internacional de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés). En el marco del Mutua Madrid Open 2024, ABC se acercó a conversar con estrellas del tenis internacional para conocer sus opiniones sobre esta gigante del deporte.

Concretamente, quisimos saber qué imagen se les venía a la mente cuando pensaban en esta jugadora, y sus respuestas no nos han defraudado. Para empezar, Jannik Sinner, puesto número dos en el ranking mundial ATP nos dijo que considera a la campeona como «una de las mejores jugadoras femeninas».

Sara Sorribes considera que la tenista «ha tenido momentos espectaculares, una carrera muy buena», y recuerda haberla visto en Wimbledon en 2017, al que fue con su padre.

Luego, el tenista ruso Daniil Medvedev describió a Muguruza como «una luchadora y una gran jugadora», y compartió su primera impresión de la tenista: «Recuerdo que en mi primer o segundo Open de Australia llegó a semifinales y era muy joven, así que nadie esperaba que llegara a semifinales. Alcanzó grandes logros, una gran carrera y espero que ahora esté disfrutando de la vida sin el tenis».

Más tarde en la jornada, conversamos con la galardonada Aryna Sabalenka, que nos ofreció una muy halagadora descripción de Garbiñe: «Apasionada, guapa, fuerte, luchadora. Muchas cosas. Era una jugadora increíble. Estoy supercontenta de haber podido enfrentarme a ella bastantes veces». A los ojos de Sabalenka, solo hay cosas buenas para decir de su colega.

También nos encontramos con Paula Badosa. Gracias a su vínculo cercano con Muguruza, su testimonio es cariñoso y lleno de amabilidad: «Cuando yo tenía 16 años, era la mejor del mundo. Marcó una época, su estilo de juego empezó a ser muy moderno y agresivo. Hemos compartido entrenos y partidos, hemos creado una buena relación. Es una pena porque es joven, pero si es lo que quería, me alegro por ella. Me hubiese gustado compartir unos Juegos Olímpicos, pero ya no va a ser posible…».

Por último, pudimos conversar con la estadounidense Coco Gauff, conocida por ser la campeona individual más joven desde 2004. En sus palabras confiesa una gran admiración por la tenista: «Buena mujer, carrera increíble. Vi que anunció oficialmente que se retiraba. Creo que fue algo que se especuló durante un tiempo, pero siempre ha sido amable y luchadora. Tiene la capacidad de jugar un gran tenis en cualquier momento, aunque haya perdido la primera ronda la semana anterior, la siguiente podría perfectamente ganar el torneo. Creo que el deporte la va a echar de menos, especialmente los aficionados españoles».

Con el torneo llegando a su fin en la Caja Mágica, los comentarios que han surgido de estas charlas son la ferviente prueba de hasta qué punto Garbiñe Muguruza ha cautivado los corazones y seguirá haciéndolo durante las generaciones venideras.