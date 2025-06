Dónde ver en televisión y online el partido de Carlos Alcaraz hoy de Roland Garros y a qué hora juega contra Tommy Paul

Roland Garros se debate entre la obligación por derechos de televisión, los deseos de los tenistas y el bien del público. Y no siempre puede contentar a todos. Se quejan las mujeres de que no aparecen en ninguna sesión nocturna, se quejan los hombres de que se termina muy tarde la jornada vespertina. Un dilema que vuelve a caer, en esta ocasión, en contra de Carlos Alcaraz, al que no le gusta demasiado jugar de noche y ha visto cómo su partido de cuartos contra Tommy Paul en el ocaso de París.

«Yo prefiero jugar durante el día, con todo más ordenado. No me gusta el frío y, además, puedes hacer más cosas durante el día, incluso salir a pasear o ver la ciudad. Por la noche todo acaba tardísimo, ya que tienes el tratamiento, debes cenar. Acabas yéndote a la cama sobre las 2 o las 3 de la mañana», admite el murciano cada vez que se le pregunta por ello. Ya le pasó en la tercera ronda contra Damir Dzumhur, alargada no solo por el inicio de la sesión sino por ese bajón de energía que anunció Alcaraz que le daba a esas horas.

Sin embargo, no servirá de excusa porque quiere ganar este Roland Garros más que nadie. Se entrenó el lunes por la mañana en el recinto Jean Bouin y hubo muchos ejercicios de dejadas, para intentar romper el ritmo de un Paul que será más peligroso al atardecer por lo plano de sus golpes.

Quiere Alcaraz añadir más nivel al mostrado hasta ahora, en el que ha sido muy superior, pero se le ha atragantado algún que otro momento en rondas anteriores. Ese set ante Marozsan, ese otro y medio contra Dzumhur, también Shelton se rebeló un capítulo. Pero sabe el murciano que tiene más que casi todos sus rivales, que a veces son sus propios demonios los que lo asaltan a destiempo y tiene que batallar con varios rivales a la vez. No se puede permitir esas intrusiones ante el americano.

Es Paul, 28 años y 12 del mundo, un tenista complicado, que ha crecido mucho en tierra y que incomoda siempre al español. Se han enfrentado en seis ocasiones, con cuatro triunfos para el de El Palmar, pero siempre competidos. Ganó Paul el primer encuentro, en el Masters 1.000 de Canadá 2022, por 6-7 (4), 7-6 (7) y 6-3; ganó Alcaraz el segundo, en octavos de Miami 2023, por 6-4 y 6-4; volvió a triunfar en Canadá el americano (6-3, 4-6 y 6-3), y a partir de ahí, tres victorias consecutivas del murciano: octavos de Cincinnati 2023 (7-6 (6), 6-7 (0) y 6-3), cuartos de Wimbledon 2024 (5-7, 6-4, 6-2 y 6-2) y cuartos de los Juegos Olímpicos de París 2024 (6-3, y 7-6 (7)).

«Es muy duro, en todos los torneos ha sido complicado jugar contra él. Y esto son otros cuartos de final de un Grand Slam, está con mucha confianza y jugando muy bien», explicaba Alcaraz sobre su rival, que tiene en el currículo cuatro títulos: Estocolmo 2021, y Dallas, Queen's y Estocolmo en 2024.

Paul, que ganó Roland Garros júnior en 2015, se ha convertido en esta edición en el noveno jugador estadounidense en completar los cuartos de final de todos los torneos de Grand Slam, que explica así su dominio de todas las superficies, y toma el testigo de Pete Sampras y a Andre Agassi.

El partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul está programado para este martes 3 de junio, en la sesión nocturna de Roland Garros

El partido entre Alcaraz y Paul se puede ver en televisión por Eurosport, plataforma que tiene los derechos del Grand Slam parisino. Y podrá seguir el minuto a minuto y toda la información sobre el torneo en ABC.es.