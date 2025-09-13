Dinamarca barre a España en los dos primeros partidos de la Copa Davis

Septiembre no dio tregua con el sol y los jugadores daneses Holger Rune y Elmer Moller bailaron una suerte de claqué sobre tierra batida que terminó por barrer a Pablo Carreño (5-7 y 3-6) y Jaume Munar (6-2, 1-6 y 4-6), respectivamente, en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. De esta manera, la España de David Ferrer queda en jaque: deberá ganar los tres partidos restantes de la eliminatoria, empezando por el de dobles, aunque ello implique volver a medirse a estos dos imberbes en individuales.

Ambos, Holger y Elmer, lucieron violencia y tenacidad, bien podría llamarse vigor, en casi cada una de sus acciones. Al número 13 del mundo, con su gorra hacia atrás y su medio flequillo asomando por el cierre, solo le falta jugar montado en un monopatín. Y mascando un chicle rosa. Si bien durante los primeros juegos de su partido se le vio bruto e irregular, terminó por batir a Pablo Carreño con solvencia.

Como la victoria de Rune era presumible, España encomendaba sus esperanzas a Jaume Munar. Llegado en un gran estado de forma, el mallorquín se mostró sobrio y certero durante su primer set y logró reducir a Moller a la impotencia de sus derechazos. Pero el joven nórdico no tardó en serenarse y exigió a Munar uno a uno todos sus puntos perdidos; cada golpe suyo era como un relámpago caído con toda su fuerza sobre la copa de algún árbol. El tercer set se prestó más igualado, pero una vez Moller rompió el empate a cuatro se dio por sellada su victoria.

De nuevo, España deberá ahora derrotar a Dinamarca en el dobles para evitar su eliminación de esta Copa Davis, o si acaso para posponerla: en caso de tal, Munar habría de enfrentarse a Rune y Carreño, a Moller. En el partido por parejas otra vez Munar y el especialista Pedro Martínez probarán a August Holmgren y a Johannes Ingildsen.