La cara oculta del donjuán Holger Rune, líder de Dinamarca ante España en la Davis: «Le escribe a todas»

Andaba el mundo del tenis tan enfrascado en la mediática final del US Open, el último y atractivo capítulo de la creciente rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que no reparó en otras citas y noticias del tenis mundial que se producían al mismo tiempo. Entre ellas tuvo lugar una, que pese a darse fuera de las pistas, ha generado cierto revuelo. Implica a Holger Rune, líder del equipo danés que este fin de semana se medirá a España en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis.

El joven tenista nórdico, de 22 años, llega a la arcilla del Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga) envuelto en una insólita polémica después de que la rusa Anna Kalinskaya, actual número 32 del ranking WTA, le señalase como un incorregible ligón.

Durante una entrevista con la exjugadora Anna Chakvetadze en el canal de YouTube 'First&Red', la que fuera novia de Sinner explicó que el italiano no había sido el único tenista que había intentado ligar con ella durante su carrera, y terminó citando al joven danés. «Antes me pasaba con más frecuencia. Ahora que soy mayor... no sé. Para algunos no hay posibilidad, no hace falta escribir», bromeó. «Alguien me escribió como 10 veces y luego se rindió. Lo voy a decir... Holger Rune. Se lo merece».

No es la primera vez

Las palabras de Kalinskaya parecen confirmar el rumor extendido por el circuito de que Rune, además de poseer un gran talento para el tenis, es un infatigable donjuán, o al menos lo intenta. De hecho, la revelación de la rusa se producen no mucho tiempo después de que su compatriota de Kazán Veronika Kudermetova, afirmase que el danés le había enviado varios mensajes intentando ligar con ella.

La actual número 7 del mundo explicó que contestó a Rune que era «demasiado mayor para él y que, si mirara mi Instagram, se daría cuenta de que estoy casada». «Me respondió diciendo que lo sentía y desde ese momento ni me saluda cuando nos cruzamos por los torneos», añadió.

🗣 "Holger Rune me escribió como 10 veces y luego se rindió. Le escribe a todo el mundo al parecer... Piensa demasiado en sí mismo, pero no es el único así."



Anna Kalinskaya 👀pic.twitter.com/pTnkeri8VI — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 9, 2025

Conocedora de esa fama de Rune y quizás de ese episodio concreto, Kalinskaya afirmó durante su entrevista que el danés, que en teoría mantiene una relación con la modelo y empresaria italiana Carolina Donzella, «le escribe a todo el mundo». «Piensa demasiado en sí mismo. O quizá simplemente esté desesperado, pero no es el único así», opinó.

«Si quiero tener una cita la invito, no te preocupes»

Unas palabras para las que el tenista que desde este sábado liderará a Dinamarca frente a España en la Copa Davis tuvo una respuesta pública. «Puede que tengamos diferencias culturales que hagan que Anna interprete un comentario en una historia de Instagram como una invitación a una cita», respondió el jugador en las redes sociales. «Si quiero tener una cita la invito. No te preocupes».

Tanto la fama de ligón de Rune como las palabras de Kalinskaya reconociendo que el caso del danés no es único responden a la peculiar forma de vida que deben llevar los tenistas, jóvenes atletas que se pasan la mayor parte del año viajando juntos a los diferentes torneos repartidos por el mundo. Esas particulares circunstancias hacen habitual que se formen parejas entre miembros del circuito masculino y femenino, como la de Gael Monfils con Elina Svitolina, la que vivieron hasta hace no mucho la española Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, o que se produzcan rumores como los de la posible relación entre Carlos Alcaraz y Enma Raducanu.

Estrenará la eliminatoria contra Carreño

El tenista español Pablo Carreño abrirá este sábado (12.30h) frente a Rune la última eliminatoria clasificatoria para las finales de la Copa Davis, mientras que el segundo choque de individuales lo jugarán en la tierra batida de Málaga el número uno español, Jaume Munar, y el número dos danés, Elmer Moeller.

El domingo será el turno del dobles (11.30h), en primer lugar, y de los duelos directos entre los números 1 y los números 2 después.