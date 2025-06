Así está la clasificación ATP tras el título de Alcaraz en Queen's: hachazo de 900 puntos del español a Sinner

El fin de semana no pudo acabar mejor para Carlos Alcaraz. El tenista murciano culminó su buen hacer en el torneo ATP 500 de Queen's apuntándose la final ante el checo Jiri Lehecka. Con solo 22 años logró por segunda vez el título de la cita londinense y pegó un buen salto en la clasificación ATP aprovechando que Jannick Sinner, su gran rival, cayó de forma sorprendente en el ATP 500 de Halle.

El italiano se mantiene al frente del tenis mundial pese a su inesperada eliminación a manos de Alexander Bublik. La derrota le hizo perder 450 puntos, pues Sinner defendía título en el torneo alemán. Justo al contrario de lo que le sucedió en Queen's a Alcaraz, pues el español tenía mucho que ganar después de su batacazo el año pasado en segunda ronda ante Jack Draper.

Con estos resultados, sumando uno 450 puntos y restando otro la misma cantidad, las distancias en la clasificación se han apretado. Sinner tiene desde este lunes 10.430 puntos mientras que Alcaraz acumula 9.300. De la pasada semana a esta el español ha pasado de estar a 2.030 unidades del número uno mundial a colocarse a 1.130. Un hachazo de 900 puntos.

No habrá adelantamiento en Wimbledon

Sin embargo, pese a esta importante reducción dela desventaja con Sinner, no parece probable que el español pueda optar a arrebatarle el número uno próximamente. El principal motivo es, paradójicamente, el éxito de Alcaraz en la última edición de Wimbledon. El murciano se proclamó vencedor el año pasado en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, por lo que este curso defiende nada menos que los 2.000 puntos del campeón. Por contra Sinner tiene mucho más que ganar en el torneo que arranca ya este lunes, pues defiende solo 400 después de haber caído en cuartos de final el año pasado.

Del resto de la clasificación la novedad más llamativa es que Novak Djokovic se cae del top5 y pasa a ocupar la sexta posición. El serbio acumula 4.630 puntos, cinco menos que Taylor Fritz, quinto, y 20 menos que el cuarto, que pasa a estar ocupado por Jack Draper después de ganar dos posiciones para alcanzar el mejor ranking de su carrera.

La situación de Djokovic representa un peligro para los grandes aspirantes al torneo de Wimbledon, pues 'Nole' podría ser un obstáculo considerable para Alcaraz o Sinner, dependiendo de lo que diga el sorteo del cuadro, en la temprana ronda de cuartos de final.

Los otros grandes protagonistas de la clasificación ATP son Jiri Lehecka, finalista en Queen's ante Alcaraz y que sube tres posiciones hasta la 25, y el ganador de Halle, Alexander Bublik, que se aúpa escaló quince posiciones hasta el número 30 del mundo.

En cuanto a los españoles, el siguiente en la lista después de Carlos Alcaraz es Alejandro Davidovich, que se mantienen en el puesto 28 pese a haber tenido que renunciar a última hora al torneo de Queen's.