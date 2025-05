Casper Ruud: «Todas las finales perdidas han sido una motivación para lo que he logrado hoy»

Resume Casper Ruud este título en el Mutua Madrid Open: «Alivio, felicidad, alegría». Han sido muchas finales perdidas y por fin es el protagonista del centro de la foto, el portador del trofeo más grande. Así que sonríe a su manera porque sabe lo que ha costado llegar hasta aquí, quitarse esa etiqueta de segundón. Aunque habría que matizar porque las seis finales perdidas no son cualesquiera: Montecarlo 2024 contra Tsitsipas, Miami 2022 contra Alcaraz, Roland Garros 2022 contra Nadal, US Open 2022 contra Alcaraz, Roland Garros 2023 contra Djokovic, Copa de Maestros 2022 contra Djokovic. «Sé, por los últimos años que he pasado en el circuito, lo difícil que es tener un buen desempeño en los torneos más importantes, y nunca he podido llegar a la meta como campeón, pero hoy lo logré. Estoy muy feliz y muy orgulloso. He estado concentrado y con determinación todo el partido, incluso cuando perdí el segundo set. Después de perder el segundo set y de que la dinámica cambiara, me recuperé y jugué, sobre todo muy contento con el último juego que jugué y orgulloso de haberlo ganado de esa manera», describe después de este partido contra Jack Draper de dos horas y 29 minutos.

Se había quitado algo de pes con el título del año pasado en el Conde de Godó. Un ATP 500 después de varios intentos y varios títulos de menor entidad. Y aunque no pudo revalidar este año, se corona en grande en Madrid. «Jugué contra Rune, que al final fue campeón, y perdí. No quise ser demasiado duro conmigo mismo. Me di cuenta de que no había sido lo suficientemente bueno ese día. Llegué a Madrid y estuve practicando. Me he encontrado muy bien desde el primer partido, y he conseguido ganar a grandes jugadores. Con el broche de este partido, que quizá sea el mejor que he jugado este año. Me sentí un poco frustrado cuando perdí el segundo set, pero si me dicen que estaría en el tercer set en la lucha por el título a principio de semana lo hubiera firmado. Así que me e dicho que tenía que seguir siendo positivo, que era solo un set y podía pasar de todo. Y la temporada puede cambiar a partir de ahora, algo bueno me espera».

Cuenta que le parece un poco irónico que en 2024 tuvo mejores resultados hasta la fecha, pero no logro cazar ningún trofeo. Y que este, con un inicio muy gris en cuanto a rendimiento en ala pista, celebra su primer Masters 1.000. «Esta es mi séptima gran final, puede que el 7 sea un número mágico. Pero, a decir verdad, en ninguna final estuve cerca de ganar. Creo que casi siempre he perdido en sets seguidos. Incluso ahora con este título, mi récord de finales es negativa, pero he podido experimentar grandes cosas. Simplemente mis rivales fueron mejores que yo y trato de aprender de todo eso. Pensando que un día tendría la oportunidad. Esa ha sido la clave hoy».

Deja el noruego una enseñanza de campeón, de los que saben que en el tenis se pierde casi cada semana, pero siempre hay uno que gana y por qué no va a ser uno mismo: «En el tenis es importante saber manejar las derrotas difíciles si quieres mejorar y convertirte en un mejor jugador. Necesitas ser capaz de borrar la memoria rápidamente. Algunas derrotas han sido más difíciles de superar que otras, pero todas las derrotas que he tenido en las seis ocasiones anteriores han sido una motivación para lo que he logrado hoy».

Después de meses duros, de los que contó haber pedido ayuda para salir de cierta vorágine negativa tenística, de resultados y personal, Ruud pone confianza encima de la mesa para el futuro: «Desde Roland Garros del año pasado, tuve varios meses de sufrimiento, sin grandes resultados, y viendo este título ahora, mereció la pena la espera. He aceptado que a veces es bueno dar dos pasos hacia atrás, tanto en mi tenis como en mis sentimientos en la pista, para poder dar tres hacia delante. En Madrid siento que he dado cuatro».

Y recordó a aquel Casper Ruud que vino a Madrid en el primer año del torneo en la Caja Mágica, el mismo que ahora celebra el título. «Mi abuela me regaló un viaje por Europa donde quisiera cuando cumplí los 10 años. Le dije que quería ir a ver tenis y Madrid fue una buena opción. Estuve en casa de un familiar que tengo en Madrid y vinimos dos días a ver tenis. Me acuerdo que me llevé un autógrafo de Djokovic, vi a Nadal, a Federer, a Soderling, a Haas. Me encantó cada minuto de verlos entrenar. Mi abuela me hizo una foto y se puede ver lo contento que estaba de verlos a todos. Es divertido volver ahora como jugador».

Pero no se para aquí, porque enseguida llega Roland Garros, donde fue finalista en 2022 y 2023. «Con este triunfo, estoy en una buena posición para los cabezas de serie, aunque si quieres ganar da igual porque debes superar a todos los mejores. Pero es un buen paso adelante y tengo muy buenos recuerdos de París. Creo que soy un buen jugador en tierra batida, y a cinco sets todavía seré más difícil de batir, esa es mi mentalidad: porque sé que no tengo que jugar perfecto cada punto de cada partido, sino mantenerme firme en lo físico durante mucho tiempo y jugar mi juego para hacérselo difícil a los rivales. Ahora está Roma y jugará Génova. Quedan unas semanas interesantes por delante pero creo que los rivales han entendido que esoty aquí para seguir haciendo cosas grandes».