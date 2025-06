Resultado y ganador del Alcaraz - Sinner de la Final de Roland Garros hoy, en directo: cómo va y última hora del partido

Sigue en directo cómo va la final de Roland Garros 2025 entre Alcaraz y Sinner, el resultado del partido, quién va ganando y última hora hoy

40-40; Saque espectacular del italiano que no puede devolver Alcaraz. Estrelló el resto en la red.

15-30; Ahora si se ha enchufado Carlitos. Gran resto de derecha paralelo que Sinner no puedo devolver con acierto. Se le fue alto el intento de globo al italiano.

40-40; Saque perfecto de Alcaraz. No puedo responder Sinner.

0-15; Aplaude el público de Chatrier. Gran jugada de ambos. Sinner le puso un globo cruzado desde la red a Carlitos que no pudo el murciano responder, a pesar de intentar una filigrana marca de la casa.

40-40; Gran servicio de Sinner que no puede devolver Carlitos.

15-30; Que manera de jugar al tenis. Con mucha agresividad somete a un Sinner que no consigue mantener firme su defensa. Levanta el puño el murciano.

Puño arriba de Sinner con mirada de lince para un Alcaraz que cede también su servicio. Más igualada no puede estar la final.

40-30; Le ha pillado a media subida Sinner a Alcaraz. No se desconcentra... Es impresionante.

0-30; Otra derecha larga del murciano. Sinner no se desconcentra a pesar de haber cedido su servicio anterior.

40-40; Iguala Sinner. No da tregua el italiano.

15-30; Presiona con el resto rápido Sinner. Se los encuentra encima del cuerpo Carlitos y no puede responder con dureza.

Juego del italiano. Está siendo muy superior con su servicio el italiano. Alcaraz lo intenta, pero no llega a hacerle frente por ahora.

15-30; Falló ahora Sinner. Alcaraz no quiere otro juego en blanco del italiano.

0-30; Otro saque impecable del italiano. Alcaraz no puede hacer nada.

15-15; Mala decisión de Alcaraz. No le salió bien la jugada.

30-40; «Esa derecha no puedo hacerla Charly». Expresaba su frustración Alcaraz, sabiendo que debió optar al revés en su lugar. Le anima su equipo a Carlitos.

Falla Alcaraz y Sinner se pone 0-3. Está intratable el italiano. Por más que no intenta Alcaraz, no puede hacerle frente. Es perfecto este tenista.

15-40; Es inhumano. Que velocidad, que ritmo, que intensidad y que precisión de Sinner. A pesar de poner una defensa perfecta Alcaraz en pista, Sinner estuvo impecable. No se puede jugar mejor al tenis.

0-30; Dos saques perfectos de Sinner que no puede responder Carlitos.

40-15; Derecha forzada de Alcaraz. No debería tener estos fallos el murciano ahora que está cogiendo de nuevo ritmo.

40-0; Se le va largo el resto a Sinner. Se pone en modo ataque agresivo el murciano. El italiano no puede defenderse bien.

Domina claramente Sinner en este segundo set. De lado a lado, con dos golpes, Sinner domina a Carlitos. Terminó con un derechazo cruzado muy ajustado que no olió el murciano.

15-40; Sinner sigue muy seguro con su tenis. No está cediendo nada el italiano.

15-30; No quiere dar tregua Carlitos.

0-15; Aplaude la grada. Sinner no puede con la agresividad de Carlitos, pero su precisión es tal que en ocasiones consigue que deje de atacarle.

40-40; Cede de nuevo Carlitos. No esta fino en los puntos de juego el murciano.

15-0; Limpia la línea Carlitos con un derechazo ganador que no puede contrarrestar Sinner.

30-30; La tiró fuera ahora Carlitos. Sonreía sarcásticamente el murciano. Sabe que no es momento de cometer esos fallos.

«¡VAMOS!», gritaba Alcaraz al ver que Sinner no podía responder con precisión. Se mete en el set el murciano.

40-30; Qué rápido se ha movido Carlitos. Aplaude el público. El italiano no pudo seguir el ritmo y mandó su último resto a la red.

30-15; Se ha marchado por un pelo la pelota de Alcaraz. Estos puntos son claves. No se deben de fallar.

15-0; Resto cruzado de Alcaraz con la derecha al que no ha podido llegar Sinner.

Saque directo de 208 km/hora. No se esperaba esto Alcaraz. Sinner tiene más de una vida y lo está demostrando.

15-15; Derechazo en la línea de Sinner que no olió Carlitos. Gran juego del italiano, que recupera algo de sensaciones gracias a su servicio.

Que puntazo de Carlitos. Levantó la bolea de Sinner, que parecía definitiva, para poner un pasillo cruzado que no logró cazar el italiano.

Empieza fuerte el italiano rompiendo el servicio de Carlitos. Esto está complicado para el murciano. Aun así, no se rinde el tenista español.

15-30; Resto en la misma línea de Sinner que no olió Carlitos.

40-30; Muy valiente el murciano. Hacía un gesto Sinner como diciendo: 'Me la ha metido en la misma línea'.

30-30; Derechazo cruzado de Alcaraz al que no puede llegar Sinner. Levanta el puño el murciano para celebrarlo.

15-30; Doble falta de Carlitos. No es momento para cometer estos errores y la grada lo sabe, por lo que opta por animarle.

Saque directo de Sinner que no puede cazar Carlitos. Con su servicio, Sinner es implacable.

0-15; Saque perfecto del italiano que no puede responder Carlitos.

Sinner le rompe el saque a Carlitos. El murciano no puede con el italiano.

30-30; Alcaraz no se rinde. Le anima la grada que le canta ahora.

Que valiente Alcaraz. El JUEGO PERFECTO EN EL MOMENTO APROPIADO. Ruge la grada al ritmo en que Alcaraz se lleva su dedo índice de la mano derecha al oído. Esto no está acabado. HAY FINAL.

Carlitos acaba de dejar claro que esto no está acabado. Hubo un momento en el que ganó hasta cuatro juegos seguidos el murciano. Se desconectó Sinner y el murciano lo aprovechó.

40-40; Golpeo pasado de Carlitos. No le salió bien la derecha al murciano desde el fondo.

Con un derechazo paralelo, Sinner deja claro que no se va a arrugar.

30-40; No le da tregua a Sinner, que se logra la bola de break.

Se ha quedado a nada de llegar Alcaraz al último golpe del italiano. Sinner sigue aferrándose a su servicio para no desconectarse del partido.

30-40; Derechazo de Carlitos con mucha potencia. No logró frenarla desde la red Sinner.

0-40; Alcaraz no logra doblegar los servicios de Sinner.

Saque perfecto, muy veloz, de Carlitos que hace que Sinner no pueda responder. Se pone por delante de nuevo el murciano con un tenis muy preciso y agresivo. Los servicios están marcando ahora la diferencia.

40-15; No puede restar el italiano el gran servicio de Alcaraz.

Se lleva el juego Sinner. No puede frenar Carlitos los misiles de saques de Sinner.

Se le marcha por el carril derecho de los dobles de la pista de Sinner el resto a Carlitos. Se le complica el set al murciano. Le ha roto el saque Sinner y no será fácil que pase al revés.

A la red Carlitos. La defensa del murciano no puede con el ataque del italiano. Se pone Sinner a un juego del trofeo.

15-30; No consigue meter el último golpe desde la red en pista.

40-15; ESTO ES INSÓLITO. Alucinante el juego de Carlitos que movió de lado a lado a Sinner y terminó con una bolea desde la red cruzada a la que no pudo llegar Sinner. Hacer unos puntos, el partido parecía de Sinner, ahora no lo tengo tan claro.

JUEGO EN BLANCO PARA D. CARLOS ALCARAZ GARFIA. Que espectáculo de tenista tenemos en España damas y caballeros. Hace dos juegos estaba muerto y ahora está a un juego de empatar el partido con un Sinner que no hace ni una mueca. SENSACIONAL.

Al pasillo de dobles el golpeo cruzado de Sinner. Se cambian de lado los tenistas. Que partidazo. El público no para de aplaudir al murciano.

Que partido estamos viviendo. Como ha creído hasta el final Carlitos. Ha igualado un partido en el que Sinner ha tenido en su mano varias veces el partido. No hay palabras para describir el esfuerzo, la entereza mental, la deportividad y el gran tenis que está demostrando hoy nuestro tenista. A sus pies Carlitos.

¡QUÉ MOMENTO PARA HACER UNA DEJADA PERFECTA CARLITOS! Dejó a Sinner descolocado y, por ello, no logró dirigir su respuesta dentro de pista. Empieza ganando el murciano el quinto set.

30-0; Punto perfecto de Alcaraz. Sinner no levanta cabeza. Levanta el puño el murciano.

15-0; Le decía Ferrero ahora a Carlitos «venga vamos», para que no pierda la concentración a pesar de que ha perdido el punto.

40-40; Presión espectacular por parte de Alcaraz. No pudo defenderla Sinner. Se le quedó corto el último resto.

AD-40; DEJADA ESPECTACULAR DESDE EL FONDO DE PISTA DE D.CARLOS ALCARAZ. Se levanta el público a aplaudir y corear su nombre. No llegó Sinner a cazarla.

30-30; Iguala el partido Sinner. Aprovecha los pocos errores del murciano para no descolgarse del partido.