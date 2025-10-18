Alcaraz y Sinner, la mejor final con la mayor recompensa: seis millones de dólares

Será una exhibición, dirá Carlos Alcaraz, 22 años, que la juega para divertirse y divertir, pero es un duelo contra Jannik Sinner, 24 años, y estos siempre van cargados de adrenalina, cuentas pendientes y estudio para el futuro. Vuelven a ser ellos, número ... 1 y número 2, quienes protagonizan el último partido de un torneo, aunque en esta ocasión sea de entretenimiento y no por puntos ATP. Vuelven a ser ellos, el español y el italiano, quienes se dirimen un título, por sexta ocasión en la temporada, aunque esta vez llegue más cargado de dólares (seis millones para el ganador) que de historia. Será este sábado, a las 20.00 horas, después de que Fritz y Djokovic peleen por el tercer puesto.

Arabia Saudí tiene, cómo no, la final que quería. La mejor que se puede ver en estos momentos en el tenis. La que todo el mundo esperaba, por cómo llegaban los participantes a este pabellón, y por cómo se ha desarrollado el curso tenístico. Han sido los dominadores del circuito, repartiéndose los Grand Slams, con ocho títulos el de El Palmar (Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's Cincinnati, US Open y Tokio), y tres el de San Cándido, que pasó cuatro meses sin jugar por una sanción a la carta entre febrero y mayo (Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín).

Se han encontrado cinco veces este año, todas fueron finales. Con cuatro triunfos para el español (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open) y una para el italiano (Wimbledon). Para esta sexta hay una carga emocional además de la económica, pues llegan con los puestos del ranking cambiados con respecto al año pasado y con la sensación de que Alcaraz, que tiene el cara a cara ganado por 10-5 en el total, muestra más nivel y entereza a estas alturas del curso que el italiano, que defiende el trono en esta pista a 612 metros de altitud. En 2024, Sinner ganó por 6-7 (5), 6-3 y 6-3.

Es verdad que el murciano llegaba a Riad con dudas, sin jugar un partido desde que ganara en Tokio y con un tobillo vendado. Es verdad que la última vez que se había visto a Sinner fue cojo y acalambrado en su retirada en Shanghái. Pero recuperados y con las ganas de llevarse el cheque millonario de Arabia Saudí, ninguno de los dos tuvo problemas en despachar a sus rivales. El italiano venció sin problemas a Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-3) y a Novak Djokovic (6-4 y 6-2); el español apabulló a Taylor Fritz (6-4 y 6-2) en la semifinal. Y así las cosas, otra final Sinner-Alcaraz que se espera con ganas, sobre todo porque, a pesar de ser una exhibición, entiende el personal que habrá puntos mágicos y peloteos de alta intensidad. Que ni uno ni otro entienden el tenis solo para pasar el rato. Sobre todo si está enfrente el archienemigo del momento.

«Espero con una gran ilusión estos partidos y cada vez que nos enfrentamos. Es genial para nosotros y será una gran batalla. Intentaré dar todo y estar preparado. Es un gran honor volver a jugar contra él y tengo muchas ganas. Esperamos todos una gran noche de sábado», señaló Sinner, que lleva acumulados en el año 12 millones de euros y puede ganar la mitad de golpe en un solo enfrentamiento contra Alcaraz, que quiere el botín para añadirlo a sus 15 millones y medio de euros ganados en el curso.

Es una exhibición, pero es una final, es un Alcaraz-Sinner, y por seis millones de euros. El español se llevó cinco millones en el premio récord que otorgó el US Open. A partir del lunes, volverán al circuito ATP, donde podrían volver a verse en el Masters 1.000 de París, además de la Copa de Maestros y en la Copa Davis. La rivalidad sigue creciendo.