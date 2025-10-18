Suscribete a
Tenis / Torneo Seis Reyes

Alcaraz y Sinner, la mejor final con la mayor recompensa: seis millones de dólares

El español aspira a arrebatarle al italiano el trono, y el millonario cheque, del torneo de exhibición de Arabia Saudí (20.00 horas)

Alcaraz se exhibe ante Fritz y jugará la millonaria final de la exhibición de los Seis Reyes

Alcaraz, durante el torneo de los Seis Reyes
Alcaraz, durante el torneo de los Seis Reyes Reuters
Laura Marta

Laura Marta

Será una exhibición, dirá Carlos Alcaraz, 22 años, que la juega para divertirse y divertir, pero es un duelo contra Jannik Sinner, 24 años, y estos siempre van cargados de adrenalina, cuentas pendientes y estudio para el futuro. Vuelven a ser ellos, número ... 1 y número 2, quienes protagonizan el último partido de un torneo, aunque en esta ocasión sea de entretenimiento y no por puntos ATP. Vuelven a ser ellos, el español y el italiano, quienes se dirimen un título, por sexta ocasión en la temporada, aunque esta vez llegue más cargado de dólares (seis millones para el ganador) que de historia. Será este sábado, a las 20.00 horas, después de que Fritz y Djokovic peleen por el tercer puesto.

